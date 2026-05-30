Les SRD sont sauvés !

Les SR Delémont ont décroché leur maintien en 1re Ligue de football grâce à leur match nul ...
Les SRD sont sauvés !

Les SR Delémont ont décroché leur maintien en 1re Ligue de football grâce à leur match nul 1-1 contre Buochs.

Le maintien est dans la poche pour les SR Delémont du capitaine Noha Sylvestre. (Photo : archives Georges Henz) Le maintien est dans la poche pour les SR Delémont du capitaine Noha Sylvestre. (Photo : archives Georges Henz)

Le soulagement est à la hauteur de l’inquiétude qui pesait sur les épaules des SR Delémont. Les footballeurs jurassiens ont assuré ce samedi leur maintien en 1re Ligue de football. Ils ont bouclé la saison par un match nul 1-1 contre Buochs qui leur permet de rester au-dessus de la barre. C’est Besa Bienne, battu 4-2 par Münsingen, qui est relégué en 2e ligue interrégionale. Développement suit. /mle


 

Fait partie du dossier «SR Delémont»

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