Le soulagement est à la hauteur de l’inquiétude qui pesait sur les épaules des SR Delémont. Les footballeurs jurassiens ont assuré ce samedi leur maintien en 1re Ligue de football. Ils ont bouclé la saison par un match nul 1-1 contre Buochs qui leur permet de rester au-dessus de la barre. C’est Besa Bienne, battu 4-2 par Münsingen, qui est relégué en 2e ligue interrégionale. Développement suit. /mle
Les SRD sont sauvés !
Les SR Delémont ont décroché leur maintien en 1re Ligue de football grâce à leur match nul ...
RFJ
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