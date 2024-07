Le FC Diaspora s’établit à Delémont

Les va-et-vient entre l’Ajoie et la Vallée sont terminés pour le FC Diaspora. Le club de 2e ligue de football s’implante à Delémont. Il va s’entraîner et jouer sur les terrains des Prés-Roses dès la saison à venir. Lors de l’exercice écoulé, les différentes équipes du FCD ont foulé les terrains de Courgenay, Bourrignon et Delémont. Dans sa communication, le club annonce également la disparition de sa 2e équipe en raison d’un manque de place et d’installations trop coûteuses. La saison 2024/2025 sera, en outre, synonyme de renouveau à la tête du FC Diaspora. Berat Iljazi succède à la présidence à Aladin Burzic. /comm-msc