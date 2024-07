Deux Jurassiens retrouvent la Challenge League

A notre gauche : Nathan Garcia, Ajoulot de 24 ans. A notre droite : Aurélien Chappuis, Vadais de 30 ans. Le premier nommé a vécu un rêve qui a tourné en eau de bouillon, alors que le second a rempli avec son club un objectif de longue date. Les deux footballeurs jurassiens évolueront cette saison en Challenge League, un championnat qui commence ce vendredi. Nathan Garcia est resté fidèle au Stade Lausanne-Ouchy, fraîchement relégué, alors qu’Aurélien Chappuis portera toujours les couleurs – et le brassard – d’Etoile Carouge, le néo-promu.





Une saison à oublier

Nathan Garcia avait vécu un rêve éveillé, une promotion en Super League avec le modeste Stade Lausanne-Ouchy. Mais cette idylle s’est rapidement transformée en parcours compliqué pour l’attaquant ajoulot. L’ancien élément du FC Bassecourt a très peu joué et son club a été relégué en Challenge League. Nathan Garcia ne s’est pas démoralisé pour autant et a souhaité rester dans le club vaudois : « On m’a rapidement fait comprendre qu’on comptait sur moi », assure-t-il. L’attaquant ne cache pas qu’il pourrait avoir un peu de mal à se mettre dans le rythme dans un premier temps, même si « la préparation a été bonne » pour lui. Nathan Garcia n’a qu’une idée en tête : « Devenir important et décisif pour le SLO ».