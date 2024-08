La Blancherie est prête à faire le plein

Le beau parcours de l’an dernier n’a donc pas fait de tort à ce type d’évènement, au contraire, cela a facilité l’organisation. « On a augmenté un peu les points de vente. On a aussi réservé des endroits pour les sponsors. Il y aura tout ce qu’il faut pour boire et manger correctement », assure Patrick Fleury. En coulisse, on est aussi un peu plus serein quant aux investissements pour ce type de match. « On connait les coûts de sécurité, car on a l’habitude. Si on travaille bien avec les entrées et les buvettes, on arrive à dégager un petit bénéfice qui nous permet d’aller de l’avant pour la saison en cours », souffle-t-il. Une chose est sûre, les SR Delémont seront attendus par le public pour tenter de créer un nouvel exploit sur leur pelouse entièrement refaite. /lge