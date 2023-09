SR Delémont-St-Gall, un défi sécuritaire de taille

Les SR Delémont font face à un gros défi sécuritaire pour accueillir le FC St-Gall. Le club delémontain de Promotion League dispute dimanche les 16e de finale de la Coupe de Suisse. Mais pour cela, il a dû mettre en place un système de sécurité conséquent pour recevoir les supporters de l’équipe de Super League.







Les gros moyens

Entre 20’000 et 25'000 francs de frais de sécurité, c’est l’estimation du président des SR Delémont Patrick Fleury. Des coûts importants qui s’expliquent par la mobilisation de sécuritas dans l’enceinte du stade et des polices cantonales et municipales pour encadrer les supporters adverses depuis la gare jusqu’à la Blancherie. En plus de cela, il faut prévoir un coin exclusif pour les visiteurs avec un débit de boisson indépendant. Des frais qui s’accumulent donc et tout ceci, c’est encore sans compter d’éventuels débordements ou casses qui pourraient survenir.







Des investissements pas vraiment rentables

« La venue du public st-gallois nous coûte plus cher que ce que ça nous rapporte », nous a expliqué Patrick Fleury. Le calcul est simple, selon lui : 500 à 600 supporters qui paient leur entrée et achètent quelques consommations rapporteraient environ 15'000 francs au club, ce qui signifie que la perte par rapport au dispositif de sécurité s’élève à 10'000 francs, estime le président. « Il y a encore une semaine, on hésitait à accepter les supporters visiteurs », nous a-t-il soufflé. « C’est vraiment dommage, car ça va être une belle fête, il y a la possibilité de faire de belles recettes pour une fois, mais elles sont plombées par ces frais de sécurité », déplore Patrick Fleury.

Le maire de Delémont Damien Chappuis confirme que des discussions se feront avec le club en marge de l’évènement pour une éventuelle participation de la commune. « Il faudra tirer un bilan de la manifestation avant de prendre des décisions », nous a confié Damien Chappuis qui affirme que c’est une belle vitrine pour la ville. /lge