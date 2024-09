Le FC Ajoie-Monterri toujours invaincu

Le FC Ajoie-Monterri poursuit sa série d’invincibilité en 2e ligue interrégionale. Les footballeurs ajoulots ont fait match nul contre Lyss 2-2 vendredi soir en terre bernoise. Ils restent invaincus en 4 journées de championnat. Les Jurassiens sont bien rentrés dans la rencontre et ont ouvert le score à la 13e minute de jeu grâce à Idrissa Soumah. Oussama Berrahioui a ensuite doublé la mise de la tête dans le temps additionnel de la première période. Les hommes de Thierry Payet ont tout d’abord maintenu l’écart au retour des vestiaires avant de craquer peu après l’heure de jeu. Lyss est revenu dans le match à la 67e avant d’égaliser seulement trois minutes plus tard. Le score n’a ensuite plus bougé jusqu’au coup de sifflet final. Le FCAM compte 6 unités en quatre rencontres et pointe à la 7e place du classement, juste devant son adversaire du jour, avant les rencontres de ce week-end. /cra