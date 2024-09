Manuel Benitez nouveau président du FC Porrentruy

Le FC Porrentruy a trouvé un successeur à Emmanuel Giupponi, président démissionnaire. Manuel Benitez, ancien joueur, a été élu par acclamation à la présidence jeudi dernier, lors de l’assemblée générale du club dont l'équipe première milite en 2e ligue. Le nouveau patron du club bruntrutain entend mettre l’accent sur le développement du club via la formation des jeunes joueurs, et sa régionalisation. Le comité sera composé de Sébastien Piquerez (vice-président et responsable des finances), Marcel Berthold (secrétaire et responsable administratif), Jean-Michel Vermot (responsable matériel et infrastructures), Bastien Juillard (responsable communication et manifestations), David Mouche (administration et responsable calendriers) et Yvan Coradazzi (responsable buvette), tous élus par acclamation. /comm-jpi