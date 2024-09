Le FC Bassecourt en danger

Le FC Bassecourt ne lance pas de série de victoires. Les footballeurs vadais ont perdu 3-1 sur le terrain de Black Stars samedi après-midi en 1re Ligue. Sous la pluie, ils ont concédé l’ouverture du score dès la 6e minute sur la première véritable occasion de la rencontre. Le match a ensuite été plutôt calme avec des Bâlois qui ont globalement eu la maîtrise du ballon, mais il s’est totalement emballé à l’heure de jeu. Black Stars a forcé la décision en prenant trois longueurs d’avance en l’espace de 4 petites minutes. Siyar Batgi a réduit l’écart dans la foulée après un ballon récupéré à la suite d'une mauvaise relance bâloise (69e). Il a dribblé le défenseur avec un crochet avant d’enchaîner par une magnifique frappe de 20 mètres qui a terminé sa course dans le petit filet. Le score n’a ensuite plus bougé.

Au classement, Bassecourt est 14e et comptabilise 8 points en neuf rencontres. Il a seulement 2 longueurs d’avance sur la zone rouge et Soleure qui joue également samedi après-midi et qui mène à la mi-temps. /cra