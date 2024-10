Le football jurassien perd une de ses figures. Francis Stadelmann est décédé mardi soir à l’âge de 66 ans suite à une longue maladie, a notamment annoncé l’Association jurassienne de football (AJF) sur ses réseaux sociaux.

Né à Mervelier, il a commencé le football dans son village avant de rejoindre les SR Delémont en 1979. Francis Stadelmann a ensuite fait les beaux jours de l’US Boncourt en 1re Ligue entre 1983 et 1985. Il est ensuite passé par de nombreux clubs de la région. Surnommé le Peutz, il a marqué le football jurassien grâce à « son pied gauche dévastateur », indique l'AJF. Francis Stadelmann a également connu une longue carrière d’entraîneur dans laquelle il est notamment passé par le FC Develier, les SR Delémont et le FC Moutier, club dans lequel il a laissé une grande empreinte. Le Jurassien a également eu des fonctions au sein de l’AJF. Il a été l’entraîneur du Team Jura dans les années 2000 où « il a formé des dizaines de jeunes joueurs ». Francis Stadelmann y a également occupé le rôle de responsable de la formation et de la détection.

« C’était quelqu’un de passionné qui a consacré l’entièreté de sa vie au football. Il aimait la bonne humeur et avait toujours les bonnes paroles. C’est une grande perte pour ce sport », raconte Jacky Borruat, beau-frère et ancien coéquipier de Francis Stadelmann. /comm-fwo