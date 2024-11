Le FC Bassecourt arrache un point

Le FC Bassecourt continue sa belle série. Les footballeurs vadais ont fait match nul 3-3 sur le terrain de Prishtina Berne samedi soir dans le championnat de 1re Ligue. Privés de Léo Moine et Samir Nouicer, ils sont mal entrés dans la rencontre et ont encaissé deux buts aux 11e et 16e minutes. Siyar Batgi a ensuite relancé son équipe en réduisant l’écart sur pénalty juste avant la pause. Les Bernois ont confirmé leur domination au retour des vestiaires et ont repris deux longueurs d’avance (48e), mais le FCB n’avait pas dit son dernier mot. Il a marqué le 3-2 à la 77e grâce à Gilles Monti qui n’avait pas enfilé les gants samedi et qui venait d’entrer sur la pelouse. Schadrac Nkusu a arraché l’égalisation dans les derniers instants avec une réussite à la 90e minute.

Le FC Bassecourt enchaîne un quatrième match sans défaite. Il compte 16 points en 13 matches et se situe au 9e rang avec cinq longueurs d’avance sur la barre et cinq de retard sur le podium. /cra