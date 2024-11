Le FC Moutier se sépare de son entraîneur

L’entente entre le FC Moutier et Armend Gashi est terminée. Le club de football prévôtois se sépare de son entraîneur d’un commun accord selon un communiqué publié dimanche. Contactée par RFJ, la présidente Aurore Marchand met en cause le mauvais classement de l’équipe en 2e ligue. Le FCM pointe à l’avant-dernier rang avec six unités récoltées en 11 rencontres. « Ce n’est pas un choix que nous avons pris de gaieté de cœur, mais un nouveau souffle doit être amené au vestiaire », confie la récente nouvelle dirigeante du FCM. Armend Gashi considère que « c’était la meilleure solution pour l’équipe. Il fallait donner un nouvel élan pour pouvoir la sauver. J’espère que ça va aller pour le club. » L’ancien coach des SR Delémont souligne également le fait que la préparation n’a pas été idéale. « Les derniers matches ont été compliqués en raison des installations. Nous avons dû annuler des entraînements et déplacer des matches », assure Armend Gashi.

Le coach assistant de la deuxième équipe Massimo Lazzara et l’entraîneur des gardiens Jimi Dell Estate assureront l’intérim jusqu’à la trêve hivernale.