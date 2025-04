Le FC Bassecourt s’offre un troisième succès de rang

Le FC Bassecourt s’impose dans une rencontre très disputée. Les footballeurs vadais l’ont emporté 2-1 sur la pelouse de Soleure samedi après-midi dans le championnat de 1re Ligue. Après un début de rencontre avec quelques incursions de part et d’autre, Axel Gester s’est retrouvé en position de buteur à la 20e, mais sa frappe était trop centrée et trop peu appuyée pour réellement inquiéter le gardien soleurois. Les locaux ont également su se montrer dangereux avec notamment une frappe enroulée de 20 mètres peu avant la demi-heure de jeu, mais le portier Cyril Schwendimann est resté attentif et a pu dévier le ballon en corner. Ce dernier a encore été sollicité juste avant la mi-temps après un ballon mal dégagée par la défense vadaise et une demi-volée d’un attaquant alémanique.





Bassecourt sauvé par ses montants

La deuxième mi-temps a débuté sur les chapeaux de roue pour les Soleurois. Ils se sont montrés immédiatement dangereux, mais Cyril Schwendimann les a une nouvelle fois frustrés. Les locaux ont même trouvé la barre de la tête à la suite d’un coup franc, puis le poteau une minute plus tard après un centre dévié du talon par un attaquant, mais le score est resté inchangé. Ces deux montants ont quelque peu réveillé les Vadais qui ont failli passer devant à la 61e, mais la frappe enroulée de David Neto Dias a été stoppée par le gardien. L’attaquant jurassien a continué à se montrer dangereux et a obtenu un pénalty après avoir éliminé deux joueurs. Gautier Véjux s’est chargé de le transformer pour donner l’avantage à Bassecourt à la 73e minute. Les Soleurois ont immédiatement poussé pour égaliser, mais la défense et le portier jurassiens sont restés vigilants. Ils ont même prix deux longueurs d’avance à la 80e. Kenzo Brêchet a parfaitement prolongé de la tête un dégagement du portier vadais dans les pieds de Thibault Lancry. La recrue hivernale a alors parfaitement conclu d’une frappe enroulée en pleine lucarne. Les Jurassiens se sont fait peur en fin de match avec la réduction de l’écart des Soleurois au début du temps additionnel après une déviation un peu chanceuse, mais ils ont su conserver une longueur d’avance pour l’emporter.

Le FC Bassecourt dépasse son adversaire du jour au classement et monte provisoirement au 6e rang à trois unités du podium avant les autres rencontres du week-end. /cra