Du mouvement au FC Bassecourt

Le FC Bassecourt construit son effectif pour la prochaine saison de 1re Ligue de football. Il a annoncé le départ de trois joueurs mardi soir sur ses réseaux sociaux. L’attaquant Noël Allemann, le milieu Raïs Zouai et le gardien Jari Blaich ne poursuivront pas l’aventure aux Grands-Prés. Toutefois, deux nouveaux éléments offensifs se sont engagés. Il s’agit de l’attaquant Nathan Kisisa et de l’ailier Moustapha Trousseau.

Nathan Kisisa arrive en provenance du FC Rotkreuz qui évolue en 2e ligue interrégionale, mais il a notamment connu la 1re Ligue et la Promotion League avec Wohlen, Schötz, Grand-Saconnex, Bulle ou encore Kriens.

De son côté, Moustapha Trousseau fait son retour au club après une pige d’une année au FC Courtételle. Il avait avant cela porté les couleurs du FCB durant deux saisons. /lge