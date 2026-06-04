Hugo Casano opéré

L'attaquant du FC Courtételle souffre d'une fracture du tibia et du péroné après un tacle subi ...
Hugo Casano opéré

L'attaquant du FC Courtételle souffre d'une fracture du tibia et du péroné après un tacle subi mercredi soir lors du match aller des finales de promotion.

Hugo Casano a été entouré avant sa prise en charge en ambulance mercredi soir. (Photo : Georges Henz.) Hugo Casano a été entouré avant sa prise en charge en ambulance mercredi soir. (Photo : Georges Henz.)

Hugo Casano a dû subir une intervention chirurgicale. L'ailier du FC Courtételle a été victime d'une fracture du tibia et du péroné, mercredi soir, lors du match aller des finales de promotion de 1re Ligue contre YF Juventus. Le Français de 25 ans a été victime d'un tacle particulièrement violent à 20 minutes du terme de la partie. Plusieurs joueurs présents près de lui ont été choqués par les images de la blessure du joueur. La rencontre a été interrompue et l'ancien Bâlois a été évacué en ambulance. Ce jeudi matin, Hugo Casano a été transféré à Bâle où il a subi une intervention chirurgicale. Cette grave blessure va malheureusement mettre un coup de frein à l'ascension fulgurante du meilleur joueur du groupe 2 de 1re Ligue de football. Le coupable de la faute a été expulsé. /mle-mmi 


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