Hugo Casano opéré

Hugo Casano a dû subir une intervention chirurgicale. L'ailier du FC Courtételle a été victime d'une fracture du tibia et du péroné, mercredi soir, lors du match aller des finales de promotion de 1re Ligue contre YF Juventus. Le Français de 25 ans a été victime d'un tacle particulièrement violent à 20 minutes du terme de la partie. Plusieurs joueurs présents près de lui ont été choqués par les images de la blessure du joueur. La rencontre a été interrompue et l'ancien Bâlois a été évacué en ambulance. Ce jeudi matin, Hugo Casano a été transféré à Bâle où il a subi une intervention chirurgicale. Cette grave blessure va malheureusement mettre un coup de frein à l'ascension fulgurante du meilleur joueur du groupe 2 de 1re Ligue de football. Le coupable de la faute a été expulsé. /mle-mmi

