La mission reste compliquée pour le FC Courtételle

Le FC Courtételle est à 90 minutes d’un exploit retentissant. L’équipe jurassienne de 1re Ligue de football joue à 16h le match retour du premier tour des finales d’ascension. Elle est attendue sur le terrain de Juventus Zurich. Les Vadais ont battu les Alémaniques 1-0 mercredi au Centre sportif, dans un match qui a été marqué par la grave blessure de l’ailier du FCC Hugo Casano, qui a été violemment et irrégulièrement taclé. Le joueur fautif a d’ailleurs écopé de trois matches de suspension pour ce geste inapproprié.

Courtételle s’en ira donc en terre alémanique sans son fer de lance offensif. Les joueurs du FCC ont toutefois promis de se démener pour lui et pour continuer l’aventure et disputer le deuxième tour des finales qui pourrait lui ouvrir les portes de la Promotion League.





Répéter ce qui a fonctionné

Pour l’emporter lors du match aller, Courtételle a affiché de la solidité. Il s’est appuyé sur une défense compacte, solidaire et agressive pour limiter les manœuvres offensives de la meilleure équipe de 1re Ligue cette saison, dont l’effectif est garni de plusieurs anciens joueurs professionnels. Les hommes de François Marque ont aussi fait mal à l’armada zurichoise en procédant par ruptures, mettant dans l’inconfort les colosses de la défense alémanique. Pour le capitaine Tom Villemin, il faudra rééditer ce plan de match dans quelques heures : « On va faire le même match. On va les bloquer et jouer sur les contre-attaques. Plus le temps avancera, plus ils devront se découvrir. C’est un avantage pour nous », martèle-t-il.

En face, une réaction est attendue. L’entraîneur-assistant d’YF Juventus estime que le public jurassien n’a pas vu le vrai visage de son équipe. Pour Guy-Roger Eschmann, le salut zurichois viendra de la faculté de ses joueurs à rester calmes et patients. Le Jurassien est convaincu de la supériorité de ses hommes et en appelle à l’expérience de son vestiaire : « Quand une équipe est peut-être footballistiquement un peu plus faible ou techniquement un peu moins forte, elle va essayer de provoquer. Il faut qu’on reste calmes et qu’on joue tranquillement notre jeu », déclare Guy-Roger Eschmann. Pas sûr que son analyse plaise aux Vadais… voilà une source supplémentaire de motivation ! /mle