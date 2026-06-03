Le FCC fait durer le plaisir

Le FC Courtételle cultive son conte de fées. Cette saison 2025/2026 restera à coup sûr gravée dans les mémoires des supporters du club jurassien de 1re Ligue de football. En août, le FCC avait accueilli Young Boys en Coupe de Suisse. Neuf mois plus tard, l’équipe vadaise a gagné le droit de disputer des finales pour une ascension en Promotion League. C’est évidemment une grande première pour le club du Centre sportif. Les Jurassiens affronteront le champion du groupe 3, le SC YF Juventus, dans une double confrontation. S’ils franchissent cet écueil, ils disputeront deux nouvelles rencontres contre un adversaire à déterminer. Seule une victoire dans cette deuxième potentielle double confrontation lui ouvrirait les portes de la Promotion League. Autrement dit, le chemin est encore long… mais Courtételle a déjà réussi sa saison.





Le FCC est allé les chercher

Pour parvenir à un final historique, l’entraîneur François Marque a bâti une forteresse défensive. Courtételle a présenté la meilleure défense du groupe 2 de 1re Ligue avec 33 buts encaissés en 30 sorties. Malgré des petits relâchements après l’affiche de Coupe de Suisse et début octobre, la formation vadaise a entretenu son rêve de finales grâce à une remarquable régularité. Depuis la reprise en février, le FCC n’a perdu que deux fois. Malgré ce bilan réjouissant, l’entraîneur François Marque sait que l’écueil qui se dresse est de taille : « Ils ont beaucoup de joueurs qui ont joué il y a peu de temps à un niveau très supérieur », souligne l’ancien joueur du FC Bâle qui parle d’une opposition « intéressante » et qui indique que son équipe l’aborde avec sérénité. Le directeur sportif Gautier Willemin espère quant à lui une belle fête du football. Quant à l’issue de ces finales, le Jurassien est clair : « Si elle arrive, on acceptera la promotion », déclare-t-il, en concédant toutefois, avec le sourire, que le club n’est pas prêt à pareil scénario et qu’il ne tournera pas le dos à ses valeurs et à ses principes en cas de promotion.