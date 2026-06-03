Le FC Courtételle prend une option mais perd Casano

Une victoire dans la douleur pour le FC Courtételle. L'équipe vadaise a pris une option dans les finales de promotion en 1re Ligue de football. Elle a battu YF Juventus Zurich 1-0 au Centre sportif. Cette rencontre a été marquée par la grave blessure d'Hugo Casano. Le match retour aura lieu samedi en terre alémanique. Développement suit./mle