Une victoire dans la douleur pour le FC Courtételle. L'équipe vadaise a pris une option dans les finales de promotion en 1re Ligue de football. Elle a battu YF Juventus Zurich 1-0 au Centre sportif. Cette rencontre a été marquée par la grave blessure d'Hugo Casano. Le match retour aura lieu samedi en terre alémanique. Développement suit./mle
Le FC Courtételle prend une option mais perd Casano
L'équipe vadaise a gagné 1-0 contre YF Juventus le match aller du premier tour des finales ...
RFJ
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