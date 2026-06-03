Le FC Courtételle prend une option mais perd Casano

L'équipe vadaise a gagné 1-0 contre YF Juventus le match aller du premier tour des finales ...
Le FC Courtételle prend une option mais perd Casano

L'équipe vadaise a gagné 1-0 contre YF Juventus le match aller du premier tour des finales de promotion.

Clément Mottaz. (Photo : archives Georges Henz) Clément Mottaz. (Photo : archives Georges Henz)

Une victoire dans la douleur pour le FC Courtételle. L'équipe vadaise a pris une option dans les finales de promotion en 1re Ligue de football. Elle a battu YF Juventus Zurich 1-0 au Centre sportif. Cette rencontre a été marquée par la grave blessure d'Hugo Casano. Le match retour aura lieu samedi en terre alémanique. Développement suit./mle


 

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