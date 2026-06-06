Le FC Courtételle battu au bout des prolongations

Les « vert » s’arrêtent au premier tour des finales du championnat de 1re Ligue. Vainqueur ...
Le FC Courtételle battu au bout des prolongations

Les « vert » s’arrêtent au premier tour des finales du championnat de 1re Ligue. Vainqueur 1-0 à l’aller, ils ont perdu à Zurich face à YF Juventus 2-0 après prolongations samedi pour laisser filer ce duel.

Adrien Jeker et le FC Courtételle ont connu un scénario bien cruel face à YF Juventus de Samir Ramizi ce samedi (photo : archives/Georges Henz). Adrien Jeker et le FC Courtételle ont connu un scénario bien cruel face à YF Juventus de Samir Ramizi ce samedi (photo : archives/Georges Henz).

Le rêve prend fin à Zurich pour le FC Courtételle. Les footballeurs jurassiens ont été renversés par YF Juventus au premier tour des finales du championnat de 1re Ligue samedi. Après l’avoir emporté 1-0 à l’aller mercredi devant leur public, les Vadais ont été battus 2-0 après prolongations lors du match retour. Ils ont terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Jérémy Ducommun. Leur saison prend fin et restera plus que réussie malgré cette élimination. Développement suit. /msc


 

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