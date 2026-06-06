Le FC Courtételle battu au bout des prolongations

Le rêve prend fin à Zurich pour le FC Courtételle. Les footballeurs jurassiens ont été renversés par YF Juventus au premier tour des finales du championnat de 1re Ligue samedi. Après l’avoir emporté 1-0 à l’aller mercredi devant leur public, les Vadais ont été battus 2-0 après prolongations lors du match retour. Ils ont terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Jérémy Ducommun. Leur saison prend fin et restera plus que réussie malgré cette élimination. Développement suit. /msc