Vittorio Bevilacqua nommé entraîneur du FC Courtételle

Le FC Courtételle a trouvé son prochain entraîneur. La formation jurassienne a annoncé vendredi la nomination de Vittorio Bevilacqua pour la prochaine saison de 1re Ligue de football. Le technicien italo-suisse n’est pas totalement inconnu dans la région. Il avait été à la tête des SR Delémont durant quelques mois au printemps 2008 et durant une partie de la saison 2011/2012.

Vittorio Bevilacqua apportera une « très grande expérience du football suisse », indique le communiqué du FCC. Le tacticien est titulaire de la licence UEFA Pro et a dirigé de nombreux clubs. L’homme de 67 ans a notamment entraîné Yverdon Sport, le Stade Nyonnais ou La Chaux-de-Fonds. Il était au repos l’année dernière après avoir quitté le club tessinois de l’AC Taverne au terme de la saison 2024/2025.

Le directeur sportif du FC Courtételle Gauthier Willemin reconnaît la « passion du jeu, l’exigence et l’engagement au quotidien » de Vittorio Bevilacqua. Il estime encore que le parcours de plus de vingt ans de l’Italo-Suisse sur les bancs de touche témoigne « de sa connaissance du football, de son leadership et de sa capacité à construire des groupes performants ». /comm-fwo