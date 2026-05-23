Le FC Bassecourt assure son maintien !

Le club vadais évoluera encore en 1re Ligue de football la saison prochaine. Il a décroché ...
Le FC Bassecourt assure son maintien !

Le club vadais évoluera encore en 1re Ligue de football la saison prochaine. Il a décroché le point qu’il lui fallait samedi en faisant match nul 1-1 sur la pelouse de Zoug.

Le FC Bassecourt peut fêter son maintien en 1re Ligue de football. (Photo : archives Georges Henz) Le FC Bassecourt peut fêter son maintien en 1re Ligue de football. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Bassecourt restera en 1re Ligue de football l’année prochaine. Les Vadais ont assuré leur maintien samedi lors de l’avant-dernière journée du championnat. Ils ont tenu en échec Zoug 1-1 à l’extérieur. Avec ce point acquis, le FCB occupe le 12e rang du classement et compte six longueurs d’avance sur le premier relégable.

Les hommes de Ludovic Brugnerotto ont été les premiers à faire trembler les filets en terre zougoise. Le latéral Adrien Hushi a débloqué le compteur à la 22e minute de jeu. L’avantage jurassien n’aura toutefois été que de courte durée. L’équipe adverse a recollé au score huit minutes plus tard. Les deux équipes n’ont plus su faire la différence dans la dernière heure de jeu. Elles se sont pourtant créé des occasions de part et d’autre sans jamais réussir à les transformer.

Le FC Bassecourt pourra ainsi aborder son dernier match de la saison de manière décontractée samedi prochain. Il accueillera Wohlen au Stade des Grands-Prés. /fwo


 

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