Des départs au FC Courtételle

Sur ses réseaux sociaux, le club vadais annonce le départ de quatre joueurs.
Des départs au FC Courtételle

Sur ses réseaux sociaux, le club vadais annonce le départ de quatre joueurs.

Lukas Hipp quitte le FC Courtételle après avoir notamment disputé le match de Coupe de Suisse contre Young Boys. (Photo : archives Cédric Prudat) Lukas Hipp quitte le FC Courtételle après avoir notamment disputé le match de Coupe de Suisse contre Young Boys. (Photo : archives Cédric Prudat)

Il y a aussi du mouvement au FC Courtételle. Après le FC Bassecourt, le FCC annonce ce mercredi quelques départs au sein de son équipe de 1re Ligue de football. Le gardien Lukas Hipp, les milieux de terrain Alassane Diaby et Gabriel Pereira Luiz, ainsi que l’ailier Moustapha Trousseau quittent le Centre sportif. L'attaquant français a d’ailleurs été annoncé au FC Bassecourt.

Sur ses réseaux sociaux, le FCC en profite pour remercier l’entraîneur François Marque et son assistant Sébastien Comte. L’identité du nouveau coach de Courtételle n’est pas encore connue. /mle


 

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