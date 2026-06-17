Des départs au FC Courtételle

Il y a aussi du mouvement au FC Courtételle. Après le FC Bassecourt, le FCC annonce ce mercredi quelques départs au sein de son équipe de 1re Ligue de football. Le gardien Lukas Hipp, les milieux de terrain Alassane Diaby et Gabriel Pereira Luiz, ainsi que l’ailier Moustapha Trousseau quittent le Centre sportif. L'attaquant français a d’ailleurs été annoncé au FC Bassecourt.

Sur ses réseaux sociaux, le FCC en profite pour remercier l’entraîneur François Marque et son assistant Sébastien Comte. L’identité du nouveau coach de Courtételle n’est pas encore connue. /mle