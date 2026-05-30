Le FC Bassecourt boucle la saison sur un revers. Les Vadais se sont inclinés 5-2 contre Wohlen samedi aux Grands-Prés lors de l’ultime journée de 1re Ligue de football. Ils ont encaissé l’ouverture du score dès la première minute de jeu, avant d’être déjà menés 3-0 à la 18e lors d'un match sans enjeu. La formation de Ludovic Brugnerotto a réduit l’écart avant la mi-temps par l’intermédiaire de Siyar Batgi. Elle a encaissé un nouveau but dès la reprise, avant de revenir à deux longueurs à la 50e par Kenzo Brêchet. Les Argoviens, 7es du classement, ont scellé le score à vingt minutes du coup de sifflet final. Le FCB boucle l’exercice à la 12e place. /emu
Le FC Bassecourt termine par une défaite
Les footballeurs des Grands-Prés ont perdu contre Wohlen 5-2 samedi à domicile lors de la dernière ...
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