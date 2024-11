Le FC Ajoie-Monterri termine par une victoire

Le FC Ajoie-Monterri boucle son premier tour avec une victoire. Les footballeurs ajoulots ont battu Dornach 2-0 samedi à Courgenay à l’occasion de leur dernier match de championnat de 2e ligue interrégionale de l’année. Le FCAM a ouvert le score dans le temps additionnel de la première mi-temps grâce à un but de tête de Thibaut Huber. Les hommes de Thierry Payet ont dû faire face aux assauts bâlois après le thé. Ils ont toutefois montré une belle solidité défensive. Le gardien ajoulot Alexandre Oudot a également gardé son équipe dans le match à l’image d’un superbe arrêt réflexe à la 69e. Le FCAM s’est créé une première occasion de se mettre à l’abri à la 83e. Il a obtenu un penalty après l’expulsion d’un défenseur de Dornach. Naoufel El Mouzili a complètement raté son tir en envoyant le ballon au-dessus de la cage. L’attaquant jurassien n’a pas abdiqué et a réussi à doubler la mise quatre minutes plus tard. Le FC Ajoie-Monterri a une fois de plus prouvé qu’il était la meilleure défense du championnat cette saison. Il a gardé sa cage inviolée pour la cinquième fois consécutive.

La formation ajoulotte passera l’hiver à la 6e place du classement avec cinq longueurs de retard sur le podium. Elle disputera un dernier match avant la pause le week-end dernier dans le cadre des qualifications pour la Coupe de Suisse. /fwo