De nouvelles étapes franchies par Simon Caillet

L’apprentissage continue pour Simon Caillet. Le jeune footballeur de 18 ans a rejoint Concordia Bâle cet été en 1re Ligue de football, après avoir joué avec les équipes de jeunes du FC Bâle. Il s’agit de sa première expérience dans le monde des actifs : « Le rythme change. Il m’a fallu un certain temps d’adaptation, mais je suis satisfait de mes performances », reconnaît l’Ajoulot qui est devenu titulaire dans une équipe qui passera l’hiver sous la barre, à trois points de Courtételle et à cinq unités de Bassecourt. Le jeune homme devenu majeur cet été a une vie bien chargée, lui qui s’entraîne entre deux et quatre fois par semaine en matinée avec la réserve du FC Bâle et qui participe à plusieurs séances hebdomadaires avec son équipe de Concordia. A côté de cela, il poursuit sa vie d’étudiant : « C’est important pour moi d’avoir quelque chose à côté du football », souligne celui qui est devenu bilingue grâce aux contacts noués dans le monde du ballon rond.





La « fierté » de porter le maillot de l’équipe de Suisse

Simon Caillet a découvert les joies de la sélection des moins de 18 ans ce printemps. Depuis, il a intégré celle des moins de 19 ans, avec qui il a notamment disputé un match contre la Turquie le mois passé. « C’est toujours une grande fierté de représenter la Suisse et de représenter aussi le Jura. C’est vrai qu’on a été très peu à avoir la chance de porter le maillot de l’équipe nationale », souligne le jeune Ajoulot qui espère poursuivre sa carrière au FC Bâle, là où la formation est de grande qualité, selon lui. En s’entraînant avec l’équipe réserve des Rhénans, le Jurassien est conscient que le monde professionnel n’est pas très loin. Il avoue que la Super League reste « un rêve »… /mle