Premier galop d’essai victorieux pour les SR Delémont

Une chiche victoire pour les SR Delémont. Les footballeurs de la capitale ont gagné leur premier match de préparation en vue de la reprise du championnat de Promotion League en s’imposant 1-0 contre Concordia samedi sur leur terrain synthétique des Prés-Roses. La seule réussite de la rencontre a été un but contre leur camp des Bâlois, qui militent en 1re Ligue. « C’était un bon premier galop d’essai, un match typique de reprise. On a gagné, il n’y a pas eu de blessé, c’est positif. On voit qu’on n’est pas en avance en termes de condition physique, mais il nous reste un mois pour nous préparer », a confié à RFJ l’entraineur des SRD Anthony Sirufo. Les « jaune et noir » ont profité de ce match amical pour tester Fares Toumi. Ce joueur offensif de 20 ans évolue actuellement avec Yverdon en 1re Ligue. /emu