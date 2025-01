Des changements pour le football féminin dans notre région

Le football féminin continue sa mue. Alors que la pratique du ballon rond est de plus en plus en vogue chez les filles de notre région, l’Association suisse de football (ASF) et sa pendante jurassienne (AJF) veulent mettre les bouchées doubles et profiter de la tenue de l’Euro féminin en Suisse cet été pour attirer de nouvelles joueuses. L’objectif avoué, c’est de doubler les effectifs en termes de joueuses, d’arbitres et de fonctionnaires d’ici à 2027. Ambitieux, mais réaliste, selon l’ASF. Si beaucoup de promotion sera réalisée autour du grand événement estival, d’autres mesures sont petit à petit mises en place. Bon nombre d’entre elles ont été présentées mardi soir aux clubs de notre région.





Le grand changement dans les catégories de jeu

L’Association suisse de football a souhaité harmoniser les catégories de jeu pour le football féminin. Ainsi, dès cet été, il y aura six catégories proposées, des moins de sept ans aux moins de 21 ans, contre quatre actuellement. Cela doit permettre aux amatrices de ballon rond de progresser avec des joueuses de leur niveau sans qu’il y ait une trop grande différence d’âge. Aussi, grâce à cette réorganisation, les filles et les garçons joueront les mêmes formats au même âge (par exemple du 7 contre 7 à 11-12 ans, du 9 contre 9 à 12-13 ans et du 11 contre 11 ensuite). Pour mettre en place ces mesures, l’ASF s’est basée sur un constat : « Beaucoup de filles renoncent au football parce qu’elles ne veulent pas jouer avec des garçons », relève Franziska Schild, responsable technique pour l’Association de football Berne/Jura. Maintenant, ce sera possible de ne jouer qu’entre filles, pour autant que les clubs aient la possibilité de créer des équipes. Si ce n’est pas le cas, les joueuses ne seront pas exclues et pourront continuer à évoluer avec leurs homologues masculins dès leur plus jeune âge, avant de rallier une équipe féminine plus tard. D’ailleurs, Franziska Schild martèle qu’il est important pour les filles ambitieuses de jouer avec les garçons étant jeunes : « C’est la meilleure voie pour devenir professionnelle », assure-t-elle.