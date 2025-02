Premier succès de l’intersaison pour le FC Courtételle

Le FC Courtételle boucle sa préparation en vue de la reprise de 1re Ligue sur une victoire. Les footballeurs vadais se sont imposés 3-2 samedi à Boudry face à Coffrane qui milite au même échelon. Ils ont bu le premier thé avec un sucre d’avance grâce à un but d’Hugo Casano lors d’une première mi-temps bien maitrisée et intéressante sur le plan offensif où ils ont touché une fois la latte et une fois le poteau. Les visiteurs se sont montrés plus passifs à l’entame de la seconde période et ont encaissé deux buts. Ils ont repris les devants dans les 25 dernières minutes de jeu, grâce à un pénalty transformé par Hugo Casano et une frappe de Quentin Specker. C’est la première victoire en trois matches amicaux pour les hommes de François Marque, après une défaite contre une autre formation de 1re Ligue, puis une deuxième face à une équipe de 2e ligue interrégionale. « C’est bien de finir sur une victoire. Il est possible que nous engagions encore de nouveaux joueurs d'ici la date limite pour les transferts le 28 février. Nous avons des blessés de longue date, d’autres joueurs qui ont connu une préparation délicate et des départs », a confié à RFJ le président du FCC Vincent Jolidon.

Les « vert » renouent avec le championnat dimanche prochain à domicile avec la venue de Soleure à 14h30. /emu