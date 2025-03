Un projet de consulting innovant proposé par l’AJF

Sur le terrain, ce projet se traduira de façon relativement simple. Les instructeurs de l’AJF qui, habituellement sont là pour donner des cours, iront cette fois-ci dans les clubs. « On donnera des entrainements, on discutera avec les coaches, on filmera certaines choses et on essaiera d’amener un guide vidéo », raconte Cyrille Maillard. L’ancien joueur ajoute encore que l’AJF est aussi là pour aider les clubs à trouver des ressources comme des entraineurs par exemple. L’idée est aussi d’accompagner les dirigeants à travers les différentes plateformes numériques mises à disposition. « Ce n’est pas toujours simple de gérer un club. On en demande de plus en plus et il y a beaucoup de choses administratives. On aimerait donc pouvoir pouvoir les aider sur le terrain, car le foot, ce n’est pas du développement derrière un ordinateur », explique Cyrille Maillard.

A noter que le projet « Fil Rouge » ne sera pas gratuit. Le prix variera, selon les besoins du club. L’exemple de base présenté aux dirigeants se situe aux alentours de 2'000 francs. Toutefois, toute la partie réservée au football des enfants sera gratuite. Elle s’inscrit dans le cadre d’un projet de l’AFBJ nommée « KIFU Mentoring ». /lge