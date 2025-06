La stabilité pour relancer les SR Delémont

Du mouvement dans le vestiaire

Même à peine relégué, le club jurassien ne cache pas ses ambitions… dans le communiqué transmis mercredi soir aux médias, les SRD affirment qu’ils veulent « reconstruire une dynamique positive autour de l’équipe, renforcer l’identité du club et viser un retour rapide au niveau supérieur ». Cela passera par une reconstruction partielle. En effet, il faut s’attendre à du mouvement dans le vestiaire des SRD pour répondre notamment aux « erreurs de casting » de la saison passée pour reprendre les propos de Patrick Fleury : « Il y a certains joueurs qui ne sont plus tout à fait dans le cadre de ce qu’on souhaite et aussi parce qu’ils n’amènent plus ce qu’on attend par rapport aux exigences que ces joueurs peuvent avoir », souligne le président delémontain, laissant sous-entendre des prestations salariales élevées. Le club va en effet adapter son budget et « lisser certains coûts » liés aux salaires des joueurs. Ces mesures font aussi écho à une situation financière difficile au sein des SRD. Selon nos informations, lors de l’assemblée générale qui a suivi la saison 2023-2024 (ndlr : avant la constitution de la SA et de l’association), la dette se montait à environ 500'000 francs et le découvert au bilan à 264'000. Patrick Fleury se veut toutefois rassurant en affirmant que la situation financière est « tout à fait correcte pour la première équipe. »





Des joueurs fidèles, d’autres à aller chercher

Selon Patrick Fleury, plusieurs « clubistes » continueront à porter les couleurs des SRD la saison prochaine. Il évoque notamment une certaine « stabilité » parmi les Jurassiens. Certains joueurs de l’extérieur ont aussi manifesté leur volonté de rester. Le président des SRD affirme toutefois qu’il faudra composer avec plusieurs départs. Des éléments ont aussi été poussés vers la sortie après le constat dressé par Anthony Sirufo. Ce dernier estime que certains de ses joueurs ont manqué d’humilité et de combativité lors de certains matches moins huppés. Il en a donc tiré des conclusions pour la saison prochaine : « Ce sera des joueurs avec un peu plus d’humilité (…). On met une bonne cohésion d’équipe, on pense au collectif en priorité, on se dit un peu plus les choses, il y a un peu moins de choses qui sont acquises, on essaie de remettre de la concurrence saine. Il faut avancer, prendre du plaisir et reconstruire », indique le coach tricolore, au clair avec la direction à prendre, qui partage la volonté de son président de donner la chance à des joueurs régionaux. Les départs d’Altin Shala, Sofiane Achour et Dennis Wyder sont déjà actés. Ceux d’autres cadres sont attendus. Le jeune portier Cyril Schwendimann – qui évoluait à Bassecourt – pourrait, lui, faire son retour dans son club formateur. /mle