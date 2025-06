Un bilan « mitigé » pour le FC Ajoie-Monterri

Le FC Ajoie-Monterri satisfait mais de loin pas rassasié. L’équipe fanion du club ajoulot a terminé samedi la saison 2024/2025 de 2e ligue interrégionale. Elle s’est classée au 7e rang final après une dernière victoire 4-0 à Dornach. Après une cuvée précédente compliquée, le FCAM visait avant tout le maintien cette saison. L’appétit venant en mangeant, l’objectif a toutefois été revu à la hausse pendant la pause hivernale. Les Ajoulots voulaient jouer les trouble-fête et pourquoi pas se mêler à la lutte pour le podium. Si le début du deuxième tour s’est passé de manière espérée, cela n’a pas du tout été le cas depuis la période pascale. Depuis mi-avril, le FCAM n’a engrangé que quatre points en dix matches, de quoi subir une culbute au classement. Président d’Ajoie-Monterri, Jean-Baptiste Petignat tente une explication : « Il y a beaucoup de matches. On commence la préparation très tôt (…). Les saisons sont très longues. En plus de cela, on a eu pas mal de blessés, notamment des joueurs importants. » Dès le mois d’août, une évolution aura lieu en 2e ligue interrégionale avec le passage à des groupes formés de 14 équipes et non plus 16.

Jean-Baptiste Petignat se dit toutefois « satisfait » de la saison écoulée que son club voyait aussi comme une transition après la relégation de la deuxième équipe en 3e ligue en 2024 et le retrait des juniors A. Le président ajoulot se montre ambitieux pour la suite. Le but pour l’année prochaine, « c’est de maintenir cette équipe. Mais j’ai quand même des ambitions plus élevées que le simple maintien », souffle-t-il, ajoutant que la formation des jeunes Jurassiens demeure un objectif, tout en les encadrant avec des joueurs confirmés. Au niveau du staff, la continuité est de mise. C’est toujours Thierry Payet qui tiendra les rênes de l’équipe la saison prochaine. /mle