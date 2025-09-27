FC Courtételle-FC Bassecourt : même besoin, perspectives différentes

Un derby aux perspectives diamétralement opposées. Le FC Courtételle accueille le FC Bassecourt ce samedi à 16h au Centre sportif (à vivre en direct sur RFJ dès 15h45). Le FCC pointe actuellement au 5e rang du classement de 1re Ligue de football et doit encore rattraper un match, alors que le FCB est 14e et premier non-relégable. Cette rencontre peut permettre aux hommes de François Marque de se rapprocher du podium, voire même d’y grimper, et à ceux de Lulzim Hushi de s'éloigner de la zone rouge.





Des dynamiques différentes

Courtételle a subi une forme de contre-coup après son match de gala contre Young Boys en Coupe de Suisse. Il n’a récolté que deux points lors des trois matches qui ont suivi cette échéance avant de signer deux victoires, dont la dernière en date, convaincante, 5-2 contre Black Stars. Le FCC est porté par une offensive de qualité, emmenée par Hugo Casano qui a déjà marqué à cinq reprises en championnat et qui est capable de dynamiter n’importe quel match. Une telle individualité dans un collectif expérimenté et bien huilé est gage de réussite. Les hommes de François Marque disposent aussi d'une défense efficace et qui dégage la plupart du temps calme et sérénité. Lors des prochains matches, Courtételle défiera plusieurs équipes mal classées et pourrait ainsi se frayer un chemin jusqu’au podium. Cela lui permettrait de vivre une fin d'automne et un début de printemps haletant à la lutte avec les cadors.

En face, le FC Bassecourt manque cruellement de tranchant et de créativité offensive, la faute, notamment, aux blessures des deux Français Gautier Véjux et Siyar Batgi. Les Vadais disposent actuellement de la moins bonne attaque du championnat et ne marquent qu’un but toutes les 130 minutes environ. Si la défensive tient la route, c’est actuellement trop peu pour s’extirper de la zone dangereuse. Bassecourt n’a que peu de marge avec deux points d’avance sur les deux relégables Münsingen et Old Boys. Pour ne rien faciliter, les pensionnaires des Grands-Prés se déplaceront à Courtételle sans leur capitaine Axel Gester, suspendu. Le FCB a toutefois montré récemment contre Delémont qu’il avait des ressources et qu’il ne lâchait jamais. Il aura bien besoin de cette abnégation pour venir à bout d’un FCC invaincu cette saison en championnat sur son terrain. /mle