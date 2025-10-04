Le FC Bassecourt regoûte à la victoire

Le FC Bassecourt décroche enfin une deuxième victoire en 1re Ligue. Les footballeurs vadais se sont imposés 3-1 contre Black Stars samedi au Stade des Grands-Prés. Ils n’avaient plus gagné depuis cinq matches en championnat.

Le FCB s’est montré dangereux dès l’entame de la rencontre. Il a ouvert la marque après 9’ par l’intermédiaire de Robin Hushi. Un avantage qui n’a pas été de longue durée car les Bâlois ont égalisé à la 28e. La situation s’est décantée après la pause. Le capitaine des « jaune et noir » Kenzo Brêchet a pris ses responsabilités sous la pluie en redonnant l’avantage à son équipe à la 58e. C’est à 10’ de la fin de la rencontre que l’entrant Noel Allemann a définitivement mis le FC Bassecourt à l’abri en inscrivant le 3-1.

Ces trois points permettent à la troupe de Lulzim Hushi de sortir provisoirement de la zone rouge. Le club jurassien occupe la 13e place du classement avec trois longueurs d’avance sur le premier relégable Münsingen qui reçoit les SR Delémont dimanche. /fwo