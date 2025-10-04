Le FC Bassecourt regoûte à la victoire

Les Vadais de 1re Ligue de football ont battu Black Stars 3-1 samedi sur la pelouse du Stade ...
Le FC Bassecourt regoûte à la victoire

Les Vadais de 1re Ligue de football ont battu Black Stars 3-1 samedi sur la pelouse du Stade des Grands-Prés. C’est la deuxième victoire de la saison pour le FCB.

Noël Allemann a mené le FC Bassecourt vers la victoire. (Photo : archives Georges Henz) Noël Allemann a mené le FC Bassecourt vers la victoire. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Bassecourt décroche enfin une deuxième victoire en 1re Ligue. Les footballeurs vadais se sont imposés 3-1 contre Black Stars samedi au Stade des Grands-Prés. Ils n’avaient plus gagné depuis cinq matches en championnat.

Le FCB s’est montré dangereux dès l’entame de la rencontre. Il a ouvert la marque après 9’ par l’intermédiaire de Robin Hushi. Un avantage qui n’a pas été de longue durée car les Bâlois ont égalisé à la 28e. La situation s’est décantée après la pause. Le capitaine des « jaune et noir » Kenzo Brêchet a pris ses responsabilités sous la pluie en redonnant l’avantage à son équipe à la 58e. C’est à 10’ de la fin de la rencontre que l’entrant Noel Allemann a définitivement mis le FC Bassecourt à l’abri en inscrivant le 3-1.

Ces trois points permettent à la troupe de Lulzim Hushi de sortir provisoirement de la zone rouge. Le club jurassien occupe la 13e place du classement avec trois longueurs d’avance sur le premier relégable Münsingen qui reçoit les SR Delémont dimanche. /fwo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le FC Courtételle défait à Schötz

Le FC Courtételle défait à Schötz

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 18:49

Premier League: un deuxième but pour Noah Okafor

Premier League: un deuxième but pour Noah Okafor

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 15:35

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 09:47

Super League: Sion se déplace à Lucerne

Super League: Sion se déplace à Lucerne

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 04:03

Articles les plus lus

Lamine Yamal forfait « pour deux à trois semaines »

Lamine Yamal forfait « pour deux à trois semaines »

Football    Actualisé le 03.10.2025 - 16:55

Super League: Sion se déplace à Lucerne

Super League: Sion se déplace à Lucerne

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 04:03

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 09:47

Premier League: un deuxième but pour Noah Okafor

Premier League: un deuxième but pour Noah Okafor

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 15:35

C’est maintenant qu’il faut développer le football féminin

C’est maintenant qu’il faut développer le football féminin

Football    Actualisé le 03.10.2025 - 13:48

Lamine Yamal forfait « pour deux à trois semaines »

Lamine Yamal forfait « pour deux à trois semaines »

Football    Actualisé le 03.10.2025 - 16:55

Super League: Sion se déplace à Lucerne

Super League: Sion se déplace à Lucerne

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 04:03

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 09:47

Europa League: le FC Bâle en pleine euphorie

Europa League: le FC Bâle en pleine euphorie

Football    Actualisé le 03.10.2025 - 08:27

Liverpool: plusieurs semaines d'absence pour Alisson

Liverpool: plusieurs semaines d'absence pour Alisson

Football    Actualisé le 03.10.2025 - 11:35

C’est maintenant qu’il faut développer le football féminin

C’est maintenant qu’il faut développer le football féminin

Football    Actualisé le 03.10.2025 - 13:48

Lamine Yamal forfait « pour deux à trois semaines »

Lamine Yamal forfait « pour deux à trois semaines »

Football    Actualisé le 03.10.2025 - 16:55