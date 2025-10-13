Après-match violent en 4e ligue

La violence a entaché un match de football ce week-end dans la région. La rencontre de 4e ligue entre Olympic Fahy et le FC Lugnez-Damphreux (FCLD) s’est achevée dans le sang et la confusion samedi. Elle avait déjà été marquée par deux cartons rouges à l’encontre de joueurs de Fahy battus 5-2. Mais la situation s’est aggravée après le coup de sifflet final de l’arbitre. Deux footballeurs du FCLD se sont retrouvés au sol. Ils ont été frappés par un adversaire. D’après les témoignages récoltés, un joueur de Fahy a assené un coup de tête à un rival et un coup de poing à un autre qui a même perdu une dent dans cette histoire. Plus tard, la police a débarqué mais l’agresseur avait déjà quitté les lieux. Selon nos informations, deux plaintes devraient être déposées prochainement.





Joueur viré fissa

A l’interne, la sentence n’a pas trainé. Le président d’Olympic Fahy nous a affirmé ce lundi que le joueur en question a été viré du club. Bernard Gindrat se dit « dégouté » par cet épisode. Du côté des instances régionales, l’Association jurassienne de football (AJF) trouve cet incident insupportable. Mais l’AJF ne peut pas intervenir au niveau des sanctions. C’est la mission de la commission disciplinaire de l’Association de football Berne/Jura (AFBJ). Elle se penchera sur ce cas mardi soir et s’appuiera sur le rapport de l’arbitre pour décider de la punition à appliquer. La peine peut être de quatre matches de suspension, voire plus selon la gravité, ainsi qu’une amende d’une centaine de francs, nous a indiqué le secrétariat de la commission disciplinaire de l’AFBJ. /nmy