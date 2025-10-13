Après-match violent en 4e ligue

Un joueur d’Olympic Fahy a frappé deux adversaires du FC Lugnez-Damphreux samedi. Il a été ...
Après-match violent en 4e ligue

Un joueur d’Olympic Fahy a frappé deux adversaires du FC Lugnez-Damphreux samedi. Il a été viré par son club et deux plaintes devraient être déposées prochainement.

Un triste incident s'est déroulé samedi au Stade des Millières à Fahy. (Photo libre de droits : illustration). Un triste incident s'est déroulé samedi au Stade des Millières à Fahy. (Photo libre de droits : illustration).

La violence a entaché un match de football ce week-end dans la région. La rencontre de 4e ligue entre Olympic Fahy et le FC Lugnez-Damphreux (FCLD) s’est achevée dans le sang et la confusion samedi. Elle avait déjà été marquée par deux cartons rouges à l’encontre de joueurs de Fahy battus 5-2. Mais la situation s’est aggravée après le coup de sifflet final de l’arbitre. Deux footballeurs du FCLD se sont retrouvés au sol. Ils ont été frappés par un adversaire. D’après les témoignages récoltés, un joueur de Fahy a assené un coup de tête à un rival et un coup de poing à un autre qui a même perdu une dent dans cette histoire. Plus tard, la police a débarqué mais l’agresseur avait déjà quitté les lieux. Selon nos informations, deux plaintes devraient être déposées prochainement.


Joueur viré fissa

A l’interne, la sentence n’a pas trainé. Le président d’Olympic Fahy nous a affirmé ce lundi que le joueur en question a été viré du club. Bernard Gindrat se dit « dégouté » par cet épisode. Du côté des instances régionales, l’Association jurassienne de football (AJF) trouve cet incident insupportable. Mais l’AJF ne peut pas intervenir au niveau des sanctions. C’est la mission de la commission disciplinaire de l’Association de football Berne/Jura (AFBJ). Elle se penchera sur ce cas mardi soir et s’appuiera sur le rapport de l’arbitre pour décider de la punition à appliquer. La peine peut être de quatre matches de suspension, voire plus selon la gravité, ainsi qu’une amende d’une centaine de francs, nous a indiqué le secrétariat de la commission disciplinaire de l’AFBJ. /nmy


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Rendez-vous sport » : l’impact de l’Euro féminin dans le Jura

« Rendez-vous sport » : l’impact de l’Euro féminin dans le Jura

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 09:57

Petite polémique à Lausanne, un triplé pour Xhemaili aux Pays-Bas

Petite polémique à Lausanne, un triplé pour Xhemaili aux Pays-Bas

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 08:47

La Suisse a une première occasion de se qualifier pour le Mondial

La Suisse a une première occasion de se qualifier pour le Mondial

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 04:33

Equipe de Suisse: Freuler est devenu indispensable

Equipe de Suisse: Freuler est devenu indispensable

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 04:03

Articles les plus lus

Le FC Ajoie-Monterri passe dans la zone rouge

Le FC Ajoie-Monterri passe dans la zone rouge

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 18:31

Qualifications Mondial: Les Pays-Bas font un pas vers l'Amérique

Qualifications Mondial: Les Pays-Bas font un pas vers l'Amérique

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 20:21

Equipe de Suisse: Freuler est devenu indispensable

Equipe de Suisse: Freuler est devenu indispensable

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 04:03

La Suisse a une première occasion de se qualifier pour le Mondial

La Suisse a une première occasion de se qualifier pour le Mondial

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 04:33

Le FC Bassecourt neutralisé en terres bâloises

Le FC Bassecourt neutralisé en terres bâloises

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 16:35

Les SRD continuent leur série d’invincibilité

Les SRD continuent leur série d’invincibilité

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 16:50

Le FC Ajoie-Monterri passe dans la zone rouge

Le FC Ajoie-Monterri passe dans la zone rouge

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 18:31

Qualifications Mondial: Les Pays-Bas font un pas vers l'Amérique

Qualifications Mondial: Les Pays-Bas font un pas vers l'Amérique

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 20:21