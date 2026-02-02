« Rendez-vous sport » : le FCSM en course pour la montée

Le FC Sochaux-Montbéliard est actuellement 3e de National et vise la promotion en Ligue 2 à la fin de la saison. On fait le point sur la forme et les ambitions du club de football voisin avec Hervé Blanchard, commentateur du FSCM depuis plus de 20 ans.
Une fois n’est pas coutume, c’est un club de football historique, voisin du Jura, qui est à l’honneur ce lundi dans « Rendez-vous sport ». Le FC Sochaux-Montbéliard vient de disputer un match clé dans sa tentative d’accession en Ligue 2 : vendredi au Stade Bonal, il a fait match nul contre le leader Rouen 1-1 et se retrouve 3e du classement à 3 points de la tête. Hervé Blanchard, journaliste à Ici Belfort-Montbéliard et commentateur du FSCM depuis plus de 20 ans avec 801 matches à son actif, juge la saison du club sochalien « très bonne ! C’est la 3e année que Sochaux évolue dans cette division, c’est la première fois que Sochaux a autant de points, gagne autant de matches. Le public vient à Bonal, c’est la meilleure affluence du championnat ».
Entretien avec Hervé Blanchard, qui a commenté plus de 800 matches du FSCM.
« Il faut simplement régler les problèmes d’efficacité devant le but », nuance-t-il. Le retour en Ligue 2, promis aux deux premiers de National et au 3e s’il parvient à se sortir d’un barrage, devient relativement pressant pour Sochaux. « C’est un club qui a un coût de fonctionnement monumental, un train de vie qui ne va pas dans ce championnat. Le National est un championnat semi-pro, semi-amateur. Sochaux a un budget réduit quasiment de moitié pour tenir et a encore un déficit budgétaire à combler. (…) La Ligue 2 permettrait d’arriver à une forme d’équilibre financier », assure Hervé Blanchard, trois ans après la relégation administrative de Sochaux. /mmi