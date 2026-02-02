« Rendez-vous sport » : le FCSM en course pour la montée

Une fois n’est pas coutume, c’est un club de football historique, voisin du Jura, qui est à l’honneur ce lundi dans « Rendez-vous sport ». Le FC Sochaux-Montbéliard vient de disputer un match clé dans sa tentative d’accession en Ligue 2 : vendredi au Stade Bonal, il a fait match nul contre le leader Rouen 1-1 et se retrouve 3e du classement à 3 points de la tête. Hervé Blanchard, journaliste à Ici Belfort-Montbéliard et commentateur du FSCM depuis plus de 20 ans avec 801 matches à son actif, juge la saison du club sochalien « très bonne ! C’est la 3e année que Sochaux évolue dans cette division, c’est la première fois que Sochaux a autant de points, gagne autant de matches. Le public vient à Bonal, c’est la meilleure affluence du championnat ».