Ajoie-Monterri fait tomber les SRD

La hiérarchie n’a pas été respectée en préparation. Les SR Delémont, pensionnaires de 1re Ligue de football, ont été battus 3-1 par la 2e ligue interrégionale du FC Ajoie-Monterri ce samedi lors d’un match amical. Ce sont pourtant les joueurs de la capitale qui ont ouvert la marque juste après le coup d’envoi par l’intermédiaire d’un ancien du FCAM, Nolan Géraud. A l’inverse, à l’heure de jeu, c’était autour de Roman Huber de marquer contre son ancien club pour permettre aux Ajoulots de revenir à 1-1. Oussama Berrahioui a donné l’avantage aux siens une dizaine de minutes plus tard, avant que Bastien Vitali, à l’essai avec l’équipe de 2e ligue interrégionale, ne scelle l’issue de cette rencontre à dix minutes de la fin du match.

Delémont disputera un dernier match amical avant la reprise de la 1re Ligue. Les Vadais affrontent Diaspora (2e ligue) ce mardi. /lge