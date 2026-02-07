Le FC Courtételle n’a pas eu droit au chapitre

Le FC Courtételle n’a eu aucune chance ce samedi face au FC Bienne. Les footballeurs jurassiens, pensionnaires de 1re Ligue, ont été battus par la formation de Promotion League 3-1 à la Tissot Arena. L’équipe vadaise était menée 1-0 à la mi-temps et le retour du vestiaire a été compliqué. Le FCC s’est retrouvé dominé dans tous les secteurs durant un gros quart d’heure. Une pression qui s’est traduite par deux buts adverses encaissés coup sur coup à la 56e et à la 57e minute. Hugo Casano a tout de même permis aux Vadais de sauver l’honneur en marquant à la 70e. « On voit que c’est une ligue au-dessus, car ils ont une maîtrise importante. Mais dans l’ensemble c’était un bon match amical », analysait le défenseur central Bastien Hulmann.