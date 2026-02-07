Le FC Courtételle n’a pas eu droit au chapitre

La formation jurassienne de 1re Ligue de football a été battue par la Promotion League du FC ...
La formation jurassienne de 1re Ligue de football a été battue par la Promotion League du FC Bienne 3-1 ce samedi en match amical.

Jérémy Ducommun et le FC Courtételle sont tombés sur plus forts qu'eux. (Photo : archives Georges Henz) Jérémy Ducommun et le FC Courtételle sont tombés sur plus forts qu'eux. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Courtételle n’a eu aucune chance ce samedi face au FC Bienne. Les footballeurs jurassiens, pensionnaires de 1re Ligue, ont été battus par la formation de Promotion League 3-1 à la Tissot Arena. L’équipe vadaise était menée 1-0 à la mi-temps et le retour du vestiaire a été compliqué. Le FCC s’est retrouvé dominé dans tous les secteurs durant un gros quart d’heure. Une pression qui s’est traduite par deux buts adverses encaissés coup sur coup à la 56e et à la 57e minute. Hugo Casano a tout de même permis aux Vadais de sauver l’honneur en marquant à la 70e. « On voit que c’est une ligue au-dessus, car ils ont une maîtrise importante. Mais dans l’ensemble c’était un bon match amical », analysait le défenseur central Bastien Hulmann.

Bastien Hulmann : « Pour la 1re Ligue, on sera prêt. »

Ecouter le son

A noter que le FC Courtételle évoluait avec un joueur à l’essai, à savoir le défenseur et milieu de terrain des SR Delémont Baptiste Stroppolo, qui n’a pour l’instant pas encore signé. Le FCC disputera un dernier match amical contre le FC Ajoie-Monterri la semaine prochaine, alors que la préparation semble bien se passer, selon Bastien Hulmann. « Avec notre coach on fait une grosse préparation physique. On ressent du coup un peu de fatigue, mais on est nettement mieux. Maintenant, il faut enclencher le mode compétition », sourit-il. /lge


 

