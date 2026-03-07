Les SRD peuvent se mordre les doigts

Les footballeurs jurassiens ont partagé l'enjeu avec Besa 2-2 samedi à Bienne. Ils ont pourtant marqué le 2-0 à la 85e. Les SR Delémont ne comptent que deux points d’avance sur la zone rouge de 1re Ligue.
Les SR Delémont devront encore attendre avant de fêter leur première victoire depuis fin septembre. Ils ont fait match nul contre Besa 2-2 samedi après-midi à la Tissot Arena de Bienne. Claudio Perez a dirigé l'équipe depuis le banc de touche alors que le coach Anthony Sirufo était en tribune, suspendu après son expulsion mercredi contre Buochs. Les « jaune et noir » sont bien entrés dans leur match et ont été récompensés à la 23e. Sekouna Camara a récupéré un ballon haut après un bon pressing des attaquants jurassiens. Il a ensuite parfaitement centré pour la tête de Yoroma Jatta qui a ouvert le score. Les Jurassiens sont restés à l’offensive et se sont procuré plusieurs bonnes occasions, mais le score est resté le même jusqu’à la pause.
Les SRD sauvés par leur poteau…
La deuxième mi-temps est restée assez équilibrée, mais les grosses occasions ont changé de camp. Besa a touché la barre à l'heure de jeu à la suite d'une action confuse. L'arbitre de touche a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu, mais le juge principal a décidé de laisser jouer. Le club biennois a une nouvelle fois touché la barre transversale à la 80e, en reprenant un ballon de la tête après un bon coup-franc. Les SR Delémont sont restés concentrés et ont pensé se mettre à l'abri à la 85e. Florent Hushi a magnifiquement repris un centre repoussé par la défense biennoise depuis une vingtaine de mètres pour donner deux longueurs d’avance à son équipe. « Ce but m’a fait extrêmement plaisir. Avec nos performances actuelles, on n’est pas dignes de porter le maillot », assume Florent Hushi.
Florent Hushi : « Actuellement, on n’est pas dignes de porter le maillot. »
…puis renversés dans les dernières minutes avec un arbitrage discutable
Les locaux ont réduit l’écart dans la foulée du but jurassien. Le gardien Maël Zaugg a récupéré un ballon qui a une nouvelle fois rebondi sur le montant. Il a ensuite été bien bousculé et déséquilibré par un attaquant seelandais, mais l’arbitre n’a pas bronché et le cuir est rentré dans les filets. Les Biennois ont poussé pour égaliser et y sont finalement parvenus dans le temps additionnel. Ils ont rapidement joué un coup-franc à mi-terrain pour surprendre les SRD. Petit bémol, ce coup de pied arrêté a été joué à plus d’une vingtaine de mètres du lieu de l’incident. Delémont a eu le temps de se procurer une dernière occasion avec Yoroma Jatta qui partait seul au but, mais l'arbitre a levé son drapeau pour un hors-jeu très limite. « C’est difficilement explicable. Pour moi, ce deuxième but est une erreur d’arbitrage manifeste. On va poser réclamation et on verra ce que ça va donner », a déclaré l’entraîneur des SRD Anthony Sirufo au coup de sifflet final.
Ce match nul ne fait pas l’affaire des SR Delémont qui glissent au 14e rang, derrière Bassecourt et avec seulement deux points d’avance sur la zone rouge. Prochaine échéance mercredi soir à l’occasion du derby face au FC Courtételle. /cra