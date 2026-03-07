Les SRD peuvent se mordre les doigts

Les SR Delémont devront encore attendre avant de fêter leur première victoire depuis fin septembre. Ils ont fait match nul contre Besa 2-2 samedi après-midi à la Tissot Arena de Bienne. Claudio Perez a dirigé l'équipe depuis le banc de touche alors que le coach Anthony Sirufo était en tribune, suspendu après son expulsion mercredi contre Buochs. Les « jaune et noir » sont bien entrés dans leur match et ont été récompensés à la 23e. Sekouna Camara a récupéré un ballon haut après un bon pressing des attaquants jurassiens. Il a ensuite parfaitement centré pour la tête de Yoroma Jatta qui a ouvert le score. Les Jurassiens sont restés à l’offensive et se sont procuré plusieurs bonnes occasions, mais le score est resté le même jusqu’à la pause.





Les SRD sauvés par leur poteau…

La deuxième mi-temps est restée assez équilibrée, mais les grosses occasions ont changé de camp. Besa a touché la barre à l'heure de jeu à la suite d'une action confuse. L'arbitre de touche a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu, mais le juge principal a décidé de laisser jouer. Le club biennois a une nouvelle fois touché la barre transversale à la 80e, en reprenant un ballon de la tête après un bon coup-franc. Les SR Delémont sont restés concentrés et ont pensé se mettre à l'abri à la 85e. Florent Hushi a magnifiquement repris un centre repoussé par la défense biennoise depuis une vingtaine de mètres pour donner deux longueurs d’avance à son équipe. « Ce but m’a fait extrêmement plaisir. Avec nos performances actuelles, on n’est pas dignes de porter le maillot », assume Florent Hushi.