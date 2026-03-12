L’inquiétude grandit aux SR Delémont

« Oui oui, je suis très inquiet. » Patrick Fleury ne tourne pas autour du pot au moment de commenter la forme des SR Delémont. Le président de la SA du club a pris le temps de répondre au micro de RFJ mercredi soir après le derby perdu sur la pelouse du FC Courtételle dans le championnat de 1re Ligue. Une septième défaite en huit matches pour les « Sports » qui ne possèdent que deux points d’avance sur la zone de relégation en ayant joué deux matches de plus que le premier relégable. « C’est une phase extrêmement difficile », concède le chef d’entreprise. Il le clame sans détour : « il faut qu’il se passe quelque chose », alors que la troupe de la capitale n'a plus fêté le moindre succès depuis le 28 septembre. Est-ce dire que l’entraîneur Anthony Sirufo est menacé ? « Il y a des réflexions, c’est bien clair, mais il faut les faire avec la tête reposée », dit l’homme fort des SRD. Patrick Fleury ne cache pas que le directoire « jaune et noir » n’a pas attendu ces derniers jours pour se poser des questions. « On a déjà beaucoup réfléchi à Noël », poursuit-il, tout en saluant la besogne de son entraîneur : « le travail, il le fait à fond, il n’y a aucune ambiguïté là-dedans ». Problème, les résultats ne tombent pas, la spirale ne s’inverse pas. Par conséquent, « on va réfléchir de manière très sérieuse », lance le Delémontain, qui veut y croire jusqu’au bout. « Il faut positiver et surtout rester en groupe, en équipe », souffle encore le président. /msc