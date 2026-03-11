Le FC Courtételle enfonce les SR Delémont

Les « vert » ont pris la mesure de leur voisin 3-2 mercredi soir sur leur terrain. Ils grimpent ...
Le FC Courtételle enfonce les SR Delémont

Les « vert » ont pris la mesure de leur voisin 3-2 mercredi soir sur leur terrain. Ils grimpent à la 2e place du classement de 1re Ligue, tout en plongeant les « jaune et noir » dans la crise.

Les SR Delémont d'Adam Assmy (en jaune) se sont heurtés au FC Courtételle d'Antoine Rossé mercredi soir à Courtételle (photo : Georges Henz). Les SR Delémont d'Adam Assmy (en jaune) se sont heurtés au FC Courtételle d'Antoine Rossé mercredi soir à Courtételle (photo : Georges Henz).

La pitié ne fait pas partie du vocabulaire d’un derby. Le FC Courtételle l’a montré ce mercredi soir en s’offrant le scalp des SR Delémont 3-2 dans le championnat de 1re Ligue de football. Devant leur public, les « vert » ont empoché un succès qui leur permet de se hisser au 2e rang synonyme de finales d’ascension en fin de saison. Ils ont infligé aux « jaune et noir » une septième défaite en huit matches. Les SRD restent donc le pétrin juste au-dessus de la barre, à la 14e place. Les hommes de la capitale ont deux points d’avance sur la zone de relégation et deux matches en plus que leur poursuivant. Développement suit. /msc



Actualisé le

 

Actualités suivantes

Arsenal arrache le nul à Leverkusen (1-1) en 8es de finale aller

Arsenal arrache le nul à Leverkusen (1-1) en 8es de finale aller

Football    Actualisé le 11.03.2026 - 21:43

L'équipe iranienne est la bienvenue, a réaffirmé Trump

L'équipe iranienne est la bienvenue, a réaffirmé Trump

Football    Actualisé le 11.03.2026 - 09:25

Ldc: PSG-Chelsea et Real-City en tête d'affiche des huitièmes

Ldc: PSG-Chelsea et Real-City en tête d'affiche des huitièmes

Football    Actualisé le 11.03.2026 - 04:03

Le Bayern Munich impressionne en Ligue des champions

Le Bayern Munich impressionne en Ligue des champions

Football    Actualisé le 10.03.2026 - 23:07

Articles les plus lus

Liverpool piégé sur la pelouse de Galatasaray

Liverpool piégé sur la pelouse de Galatasaray

Football    Actualisé le 10.03.2026 - 20:43

Le Bayern Munich impressionne en Ligue des champions

Le Bayern Munich impressionne en Ligue des champions

Football    Actualisé le 10.03.2026 - 23:07

Ldc: PSG-Chelsea et Real-City en tête d'affiche des huitièmes

Ldc: PSG-Chelsea et Real-City en tête d'affiche des huitièmes

Football    Actualisé le 11.03.2026 - 04:03

L'équipe iranienne est la bienvenue, a réaffirmé Trump

L'équipe iranienne est la bienvenue, a réaffirmé Trump

Football    Actualisé le 11.03.2026 - 09:25

Les juniors des SR Delémont s’illustrent en salle

Les juniors des SR Delémont s’illustrent en salle

Football    Actualisé le 10.03.2026 - 15:52

Liverpool piégé sur la pelouse de Galatasaray

Liverpool piégé sur la pelouse de Galatasaray

Football    Actualisé le 10.03.2026 - 20:43

Le Bayern Munich impressionne en Ligue des champions

Le Bayern Munich impressionne en Ligue des champions

Football    Actualisé le 10.03.2026 - 23:07

Ldc: PSG-Chelsea et Real-City en tête d'affiche des huitièmes

Ldc: PSG-Chelsea et Real-City en tête d'affiche des huitièmes

Football    Actualisé le 11.03.2026 - 04:03

Coupe d'Angleterre: Choc Manchester City-Liverpool en quarts

Coupe d'Angleterre: Choc Manchester City-Liverpool en quarts

Football    Actualisé le 09.03.2026 - 23:33

Des retrouvailles pour deux clubs anglais

Des retrouvailles pour deux clubs anglais

Football    Actualisé le 10.03.2026 - 04:03

Les juniors des SR Delémont s’illustrent en salle

Les juniors des SR Delémont s’illustrent en salle

Football    Actualisé le 10.03.2026 - 15:52

Liverpool piégé sur la pelouse de Galatasaray

Liverpool piégé sur la pelouse de Galatasaray

Football    Actualisé le 10.03.2026 - 20:43