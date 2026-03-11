Le FC Courtételle enfonce les SR Delémont

La pitié ne fait pas partie du vocabulaire d’un derby. Le FC Courtételle l’a montré ce mercredi soir en s’offrant le scalp des SR Delémont 3-2 dans le championnat de 1re Ligue de football. Devant leur public, les « vert » ont empoché un succès qui leur permet de se hisser au 2e rang synonyme de finales d’ascension en fin de saison. Ils ont infligé aux « jaune et noir » une septième défaite en huit matches. Les SRD restent donc le pétrin juste au-dessus de la barre, à la 14e place. Les hommes de la capitale ont deux points d’avance sur la zone de relégation et deux matches en plus que leur poursuivant. Développement suit. /msc