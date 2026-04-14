Décès de José Emilio Santamaria, figure du Real des années 1960

L'Hispano-Uruguayen José Emilio Santamaria, vainqueur de quatre Coupes d'Europe avec le Real ...
Décès de José Emilio Santamaria, figure du Real des années 1960

Décès de José Emilio Santamaria, figure du Real des années 1960

Photo: KEYSTONE/AP/FERNANDO BUSTAMANTE

L'Hispano-Uruguayen José Emilio Santamaria, vainqueur de quatre Coupes d'Europe avec le Real Madrid dans les années 1950 et 1960, et sélectionneur de l'Espagne au Mondial-1982, est mort à l'âge de 96 ans, a annoncé mercredi le club merengue.

'On se souviendra toujours de Santamaria comme de l'un des grands symboles de notre club', a déclaré le président Florentino Perez.

'Aux côtés des Di Stefano, Puskas, Gento ou Kopa', le défenseur natif de Montevideo a évolué dans l'équipe qui 'a commencé à construire le mythe du Real Madrid', a poursuivi le dirigeant.

De 1957 à 1966 avec le Real, Santamaria a remporté quatre Coupes d'Europe (1958, 1959, 1960, 1966), une Coupe intercontinentale, six Championnats d'Espagne et une Coupe d'Espagne.

Il compte 25 sélections avec l'Uruguay, et 16 avec l'Espagne qu'il a rejoint après sa naturalisation, pour deux participations à une Coupe du monde, en 1954 (avec l'Uruguay) et en 1962 (avec l'Espagne).

Entraîneur de l'Espanyol Barcelone pendant sept saisons à partir de 1971, il a dirigé la sélection de l'Espagne lors du Mondial-1982 organisé à domicile. La Roja avait été éliminée au 2e tour.

/ATS
 

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