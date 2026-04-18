Le FC Bassecourt défait contre Black Stars

La formation de 1re Ligue de football s’est inclinée 2-1 samedi sur la pelouse des Rhénans ...
Le FC Bassecourt défait contre Black Stars

La formation de 1re Ligue de football s’est inclinée 2-1 samedi sur la pelouse des Rhénans.

Ludovic Brugnerotto et le FC Bassecourt n'ont pas trouvé la clé contre Black Stars. (photo : archives/Cédric Brudat) Ludovic Brugnerotto et le FC Bassecourt n'ont pas trouvé la clé contre Black Stars. (photo : archives/Cédric Brudat)

Le FC Bassecourt perd des plumes sur la route. Les Vadais ont perdu 2-1 samedi contre Black Stars. Une semaine après sa victoire dans le derby contre Courtételle, le FCB n’a pas réussi à prendre ses distances avec la zone rouge. Il pointe toujours à la 11e place du classement et compte provisoirement quatre longueurs d’avance sur les SR Delémont, premier relégable.

Les hommes de Ludovic Brugnerotto ont encaissé l’ouverture du score à la 40e minute de jeu. Ils ont toutefois réussi à recoller au score avant le thé. Le défenseur Gabriel Rondez a marqué le but égalisateur dans le temps additionnel. Les Rhénans ont toutefois profité d’un penalty à la 67e pour infliger la défaite au FCB. Les Jurassiens tenteront de retrouver le chemin de la victoire dimanche prochain à domicile contre Concordia Bâle. /fwo


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