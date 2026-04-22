Armend Gashi quitte le FC Diaspora

L’entraineur de l’équipe de 2e ligue a décidé de démissionner après les mauvais résultats des ...
Armend Gashi quitte le FC Diaspora

L’entraineur de l’équipe de 2e ligue a décidé de démissionner après les mauvais résultats des dernières semaines.

Armend Gashi n'est plus l'entraineur du FC Diaspora. (Photo : Georges Henz/archives). Armend Gashi n'est plus l'entraineur du FC Diaspora. (Photo : Georges Henz/archives).

Le FC Diaspora doit se trouver un nouvel entraineur. Armend Gashi a décidé de quitter son poste avec effet immédiat, selon nos informations. Son assistant Ridvan Ahmeti est également sur le départ. Depuis la reprise du deuxième tour il y a quelques semaines, l’équipe de 2e ligue a enregistré trois défaites, un match nul et une seule victoire lors de la première rencontre après la reprise. Elle pointe à la 4e place du classement à 12 points du premier. Le FC Diaspora a également été éliminé en demi-finale de la Coupe jurassienne. Son président, Berat Iljazi, assurera l’intérim jusqu’à cet été avec le directeur sportif Januz Xhaqkaj. /alr


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