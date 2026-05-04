Du changement à la tête du FC Alle

Harold Santin remplacera Loïc Yerly à la tête du FC Alle la saison prochaine. Le club ajoulot de 3e ligue de football annonce ce changement ce lundi. Loïc Yerly a démissionné pour des raisons professionnelles. Actuellement entraineur des juniors du club, Harold Santin aura pour mission de conduire les Cras en 2e ligue, d'après le communiqué du FCA. /comm-nmy-mle