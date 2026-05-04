Du changement à la tête du FC Alle

Le club jurassien de football annonce le départ de Loïc Yerly et l’arrivée d’Harold Santin ...
Du changement à la tête du FC Alle

Le club jurassien de football annonce le départ de Loïc Yerly et l’arrivée d’Harold Santin à la tête de son équipe de 3e ligue.

Du changement à venir à la tête du FC Alle. (Photo libre de droit) Du changement à venir à la tête du FC Alle. (Photo libre de droit)

Harold Santin remplacera Loïc Yerly à la tête du FC Alle la saison prochaine. Le club ajoulot de 3e ligue de football annonce ce changement ce lundi. Loïc Yerly a démissionné pour des raisons professionnelles. Actuellement entraineur des juniors du club, Harold Santin aura pour mission de conduire les Cras en 2e ligue, d'après le communiqué du FCA. /comm-nmy-mle


 

Actualités suivantes

« Rendez-vous sport » : le FC Ajoie-Monterri dans la course au maintien

« Rendez-vous sport » : le FC Ajoie-Monterri dans la course au maintien

Football    Actualisé le 04.05.2026 - 10:53

Svenja Fölmli s'illustre, Lydia Andrade aussi

Svenja Fölmli s'illustre, Lydia Andrade aussi

Football    Actualisé le 04.05.2026 - 09:13

Champion de Suisse, le FC Thoune a déjoué tous les pronostics

Champion de Suisse, le FC Thoune a déjoué tous les pronostics

Football    Actualisé le 04.05.2026 - 05:02

Le Real Madrid retarde le sacre du Barça

Le Real Madrid retarde le sacre du Barça

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 23:02

Articles les plus lus

L'Inter Milan de Sommer et Akanji sacré champion d'Italie

L'Inter Milan de Sommer et Akanji sacré champion d'Italie

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 22:46

Le Real Madrid retarde le sacre du Barça

Le Real Madrid retarde le sacre du Barça

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 23:02

Champion de Suisse, le FC Thoune a déjoué tous les pronostics

Champion de Suisse, le FC Thoune a déjoué tous les pronostics

Football    Actualisé le 04.05.2026 - 05:02

Svenja Fölmli s'illustre, Lydia Andrade aussi

Svenja Fölmli s'illustre, Lydia Andrade aussi

Football    Actualisé le 04.05.2026 - 09:13

Manchester United retrouve la Ligue des champions

Manchester United retrouve la Ligue des champions

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 22:13

L'Inter Milan de Sommer et Akanji sacré champion d'Italie

L'Inter Milan de Sommer et Akanji sacré champion d'Italie

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 22:46

Le Real Madrid retarde le sacre du Barça

Le Real Madrid retarde le sacre du Barça

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 23:02

Champion de Suisse, le FC Thoune a déjoué tous les pronostics

Champion de Suisse, le FC Thoune a déjoué tous les pronostics

Football    Actualisé le 04.05.2026 - 05:02

Servette domine Grasshopper au Letzigrund

Servette domine Grasshopper au Letzigrund

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 18:31

Le FC Bassecourt laisse filer de précieux points

Le FC Bassecourt laisse filer de précieux points

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 18:47

Manchester United retrouve la Ligue des champions

Manchester United retrouve la Ligue des champions

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 22:13

L'Inter Milan de Sommer et Akanji sacré champion d'Italie

L'Inter Milan de Sommer et Akanji sacré champion d'Italie

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 22:46