Harold Santin remplacera Loïc Yerly à la tête du FC Alle la saison prochaine. Le club ajoulot de 3e ligue de football annonce ce changement ce lundi. Loïc Yerly a démissionné pour des raisons professionnelles. Actuellement entraineur des juniors du club, Harold Santin aura pour mission de conduire les Cras en 2e ligue, d'après le communiqué du FCA. /comm-nmy-mle
Du changement à la tête du FC Alle
Le club jurassien de football annonce le départ de Loïc Yerly et l’arrivée d’Harold Santin ...
RFJ
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