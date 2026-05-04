« Rendez-vous sport » : le FC Ajoie-Monterri dans la course au maintien

Le FC Ajoie-Monterri n’a pas profité de se donner un peu d’air. Les footballeurs jurassiens ont été neutralisés par un adversaire direct dans la course au maintien ce week-end. Ils ont partagé l’enjeu avec Uster 2-2. Ainsi, le FCAM pointe à la 10e place avec deux points d’avance sur la zone de relégation. Pour évoquer la situation de l’équipe, « La Matinale » accueillait l’entraineur, Thierry Payet. Un entraineur un peu déçu, lui qui ne cachait pas sa volonté de retrouver le podium lors du deuxième tour. « On a vu qu’après la préparation on a eu pas mal de blessures et ça a interféré sur l’effectif qui était déjà limite », explique le tricolore. Pour lui, ces blessures étaient plus « la faute à pas de chance » que liées à une mauvaise préparation. De plus, le contingent de la deuxième équipe ne lui a pas forcément permis de combler ces absences. « On a des bons jeunes, mais qui ne sont pas prêts pour la 2e ligue interrégionale », souligne-t-il.
Thierry Payet : « L’effectif est un peu limite. »
A présent, le message est clair pour Thierry Payet. « Il va falloir faire preuve de beaucoup de solidarité », assure-t-il. L’entraineur aura à cœur de terminer son aventure au FC Ajoie-Monterri de la plus belle des manières. En effet, RFJ annonçait la semaine dernière que Thierry Payet avait pris la décision de quitter le club à la fin de la saison. « Je me suis aperçu qu’au fil des années, je ne faisais plus forcément l’unanimité dans ma façon de manager et dans ma philosophie de jeu. Je pense donc qu’il est mieux de me retirer et de laisser la place à quelqu’un d’autre », relate-t-il. /lge