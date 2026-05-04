« Rendez-vous sport » : le FC Ajoie-Monterri dans la course au maintien

Le FC Ajoie-Monterri n’a pas profité de se donner un peu d’air. Les footballeurs jurassiens ont été neutralisés par un adversaire direct dans la course au maintien ce week-end. Ils ont partagé l’enjeu avec Uster 2-2. Ainsi, le FCAM pointe à la 10e place avec deux points d’avance sur la zone de relégation. Pour évoquer la situation de l’équipe, « La Matinale » accueillait l’entraineur, Thierry Payet. Un entraineur un peu déçu, lui qui ne cachait pas sa volonté de retrouver le podium lors du deuxième tour. « On a vu qu’après la préparation on a eu pas mal de blessures et ça a interféré sur l’effectif qui était déjà limite », explique le tricolore. Pour lui, ces blessures étaient plus « la faute à pas de chance » que liées à une mauvaise préparation. De plus, le contingent de la deuxième équipe ne lui a pas forcément permis de combler ces absences. « On a des bons jeunes, mais qui ne sont pas prêts pour la 2e ligue interrégionale », souligne-t-il.