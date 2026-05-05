Nohan Cuenat : « Je suis très content de ce choix »

Le footballeur jurassien évolue depuis quelques mois avec le FC Concordia Bâle, après avoir complété ses gammes dans le Jura. Il en est satisfait.
Nohan Cuenat ne regrette pas son changement d’environnement. Le footballeur jurassien évolue depuis le début de l’année avec Concordia Bâle, en 1re Ligue de football. L’élément à vocation défensive (23 ans) avait été formé au sein de l’équipe rhénane entre 2018 et 2021. Il était ensuite revenu dans le Jura, à Delémont (2021-2023), où il a goûté pour la première fois au quatrième échelon national en octobre 2021, puis à Bassecourt (2023-2025).
Après quelques mois sur les bords du Rhin, le jeune homme affirme n’avoir aucun regret et se dit heureux de son choix : « J’avais envie de voir un peu autre chose, de me challenger », reconnaît-il, soulignant que ses attentes sont remplies. Nohan Cuenat n’a donc pas débarqué en terre inconnue. Il a retrouvé au « Congeli » des visages familiers : « Je connaissais déjà le staff, les joueurs et un peu la langue. C’était une manière plus facile de m’adapter », affirme l’Ajoulot. L’expérience qu’il vit à Bâle lui permet aussi de parfaire ses connaissances dans la langue de Goethe : « Tout est en allemand. Je m’adapte. Je fais des efforts et je m’améliore », se réjouit Nohan Cuenat.
Nohan Cuenat : « Je prends beaucoup de plaisir. »
Une fin de saison sans grand enjeu
Concordia Bâle avait signé un très bon début de saison. Après un premier tour particulièrement réussi, les Rhénans – qui comptent dans leurs rangs notamment l’ancien Vadais Aleksandar Rmus et l’ancien Delémontain Kevin Jakob – étaient en course pour jouer le podium. Malheureusement pour Nohan Cuenat et ses partenaires, le deuxième tour est de moins bonne facture : trois victoires, trois nuls et cinq défaites jusqu'à présent. Les Bâlois pointent au 7e rang, ne peuvent plus espérer jouer les finales et ne doivent pas craindre une relégation alors qu'il ne reste que quatre rencontres à jouer. /mle