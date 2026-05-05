Nohan Cuenat : « Je suis très content de ce choix »

Nohan Cuenat ne regrette pas son changement d’environnement. Le footballeur jurassien évolue depuis le début de l’année avec Concordia Bâle, en 1re Ligue de football. L’élément à vocation défensive (23 ans) avait été formé au sein de l’équipe rhénane entre 2018 et 2021. Il était ensuite revenu dans le Jura, à Delémont (2021-2023), où il a goûté pour la première fois au quatrième échelon national en octobre 2021, puis à Bassecourt (2023-2025).

Après quelques mois sur les bords du Rhin, le jeune homme affirme n’avoir aucun regret et se dit heureux de son choix : « J’avais envie de voir un peu autre chose, de me challenger », reconnaît-il, soulignant que ses attentes sont remplies. Nohan Cuenat n’a donc pas débarqué en terre inconnue. Il a retrouvé au « Congeli » des visages familiers : « Je connaissais déjà le staff, les joueurs et un peu la langue. C’était une manière plus facile de m’adapter », affirme l’Ajoulot. L’expérience qu’il vit à Bâle lui permet aussi de parfaire ses connaissances dans la langue de Goethe : « Tout est en allemand. Je m’adapte. Je fais des efforts et je m’améliore », se réjouit Nohan Cuenat.