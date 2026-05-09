Le FC Bassecourt à côté de ses pompes

Le FC Bassecourt est resté dans le bus. L’équipe vadaise a réalisé une mauvaise opération ce samedi dans le championnat de 1re Ligue de football. Elle a perdu 3-1 sur le terrain de Schötz, autre formation à la lutte pour le maintien qui prend cinq unités d’avance sur les Vadais.

De son côté, le FCB devra encore cravacher. Alors qu’il reste trois rencontres à disputer, Bassecourt recule au 13e rang, avec trois points d’avance sur le premier relégable Delémont (15e), mais un match de plus au compteur que les SRD. Le FC Besa est intercalé et compte deux points de retard sur Bassecourt et un d'avance sur Delémont.





Le poids des absences

Pour ce déplacement en Suisse centrale, le FC Bassecourt était privé de trois piliers : Siyar Batgi, Leo Moine et Mohamed Diaw, tous suspendus. L’entraîneur Ludovic Brugnerotto a été contraint de faire évoluer sa colonne vertébrale. Besir Jashari a reculé dans la charnière centrale, alors que Quentin Bourquard, Axel Gester et Rais Zouai faisaient leur entrée au milieu du terrain. Si le FCB a pris le jeu à son compte dans les premières minutes de jeu, la tendance s’est très vite inversée. Loin au duel, en manque d’anticipation, le bloc défensif du FCB a été transpercé par les rapides attaquants de Schötz, en particulier par Presley Pululu qui a semé la pagaille à plusieurs reprises tout au long de la rencontre. A la 8e minute de jeu, une mauvaise passe des Lucernois s’est transformée en offrande face à la passivité jurassienne. A la 20e, la défense vadaise a été désarçonnée et prise de vitesse. Et Bassecourt a bu le calice jusqu’à la lie quand Schötz a encore une fois utilisé sa vitesse pour aller inscrire le 3-0. Léonard Joliat a, certes, touché le ballon mais n’a pas su le détourner suffisamment. La première mi-temps était clairement à oublier.





Un sursaut après le thé

Face à des Lucernois qui ont avant tout voulu gérer leur acquis grâce à leur robustesse, le FCB a un peu redressé la tête après le thé. A l’heure de jeu, le joker Schadrac Nkusu a effectué une jolie remontée de balle pour servir Quentin Specker qui a armé une grosse frappe dans la lucarne pour réduire la marque. Bassecourt n’a toutefois pas réussi à emballer la partie. Ses espoirs auraient même pu être douchés à une vingtaine de minutes de la fin du match quand un Lucernois a adressé un tir en direction des étoiles, alors qu’il était seul au deuxième poteau devant le but vide… dans un angle certes fermé. Cette occasion manquée n’aura pas d’incidence pour les locaux. Les Jurassiens, eux, pourront et devront regretter une première partie de match manquée. A trois rencontres de la fin de la saison, le FCB est plus que jamais en danger. /mle