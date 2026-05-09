Le FCC s'accroche

Sur la plus petite des marges, le FC Courtételle a préservé ses chances de disputer les finales ...
Le FCC s'accroche

Sur la plus petite des marges, le FC Courtételle a préservé ses chances de disputer les finales en 1re Ligue.

Tom Villemin a inscrit le seul but du match à Wohlen. (Photo : archives Georges Henz) Tom Villemin a inscrit le seul but du match à Wohlen. (Photo : archives Georges Henz)

A peine de retour de blessure, il joue déjà les sauveurs… le capitaine du FC Courtételle Tom Villemin a offert la victoire à ses couleurs ce samedi en 1re Ligue de football. Au retour des vestiaires, bien lancé en profondeur, le polyvalent Vadais a ajusté son vis-à-vis grâce à un crochet dans les 16 mètres avant d’ouvrir le pied pour tromper le portier de Wohlen. Ce fut le seul but de cette rencontre disputée.

Tom Villemin avait été blessé au visage lors du derby contre Delémont. Revenu dernièrement au jeu et évoluant avec un masque, le trentenaire s’est donc montré décisif. L’ossature du FCC a fait le reste pour blanchir sur le terrain d’une équipe de bas de tableau. Au classement, Courtételle reste 3e et revient à deux points de Langenthal qui défie la lanterne rouge Old Boys ce dimanche. Les Vadais demeurent plus que jamais en course pour disputer les finales de promotion alors qu’il reste trois journées à jouer. /mle


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Manchester City met Arsenal sous pression en Premier League

Manchester City met Arsenal sous pression en Premier League

Football    Actualisé le 09.05.2026 - 20:52

Winterthour bat le LS et se rapproche de Grasshopper

Winterthour bat le LS et se rapproche de Grasshopper

Football    Actualisé le 09.05.2026 - 20:08

Le FC Ajoie-Monterri coule à domicile

Le FC Ajoie-Monterri coule à domicile

Football    Actualisé le 09.05.2026 - 18:08

Le FC Bassecourt à côté de ses pompes

Le FC Bassecourt à côté de ses pompes

Football    Actualisé le 09.05.2026 - 18:21

Articles les plus lus

Leipzig valide sa place en Ligue des champions

Leipzig valide sa place en Ligue des champions

Football    Actualisé le 09.05.2026 - 18:00

Le FC Ajoie-Monterri coule à domicile

Le FC Ajoie-Monterri coule à domicile

Football    Actualisé le 09.05.2026 - 18:08

Le FC Bassecourt à côté de ses pompes

Le FC Bassecourt à côté de ses pompes

Football    Actualisé le 09.05.2026 - 18:21

Winterthour bat le LS et se rapproche de Grasshopper

Winterthour bat le LS et se rapproche de Grasshopper

Football    Actualisé le 09.05.2026 - 20:08

L'Iran dit qu'il participera au Mondial

L'Iran dit qu'il participera au Mondial

Football    Actualisé le 09.05.2026 - 14:29

Leipzig valide sa place en Ligue des champions

Leipzig valide sa place en Ligue des champions

Football    Actualisé le 09.05.2026 - 18:00

Le FC Ajoie-Monterri coule à domicile

Le FC Ajoie-Monterri coule à domicile

Football    Actualisé le 09.05.2026 - 18:08

Le FC Bassecourt à côté de ses pompes

Le FC Bassecourt à côté de ses pompes

Football    Actualisé le 09.05.2026 - 18:21

Trois cérémonies d'ouverture, une par pays organisateur

Trois cérémonies d'ouverture, une par pays organisateur

Football    Actualisé le 09.05.2026 - 07:43

Record de participants au tournoi scolaire de football

Record de participants au tournoi scolaire de football

Football    Actualisé le 09.05.2026 - 11:03

L'Iran dit qu'il participera au Mondial

L'Iran dit qu'il participera au Mondial

Football    Actualisé le 09.05.2026 - 14:29

Leipzig valide sa place en Ligue des champions

Leipzig valide sa place en Ligue des champions

Football    Actualisé le 09.05.2026 - 18:00