Le FCC s'accroche

A peine de retour de blessure, il joue déjà les sauveurs… le capitaine du FC Courtételle Tom Villemin a offert la victoire à ses couleurs ce samedi en 1re Ligue de football. Au retour des vestiaires, bien lancé en profondeur, le polyvalent Vadais a ajusté son vis-à-vis grâce à un crochet dans les 16 mètres avant d’ouvrir le pied pour tromper le portier de Wohlen. Ce fut le seul but de cette rencontre disputée.

Tom Villemin avait été blessé au visage lors du derby contre Delémont. Revenu dernièrement au jeu et évoluant avec un masque, le trentenaire s’est donc montré décisif. L’ossature du FCC a fait le reste pour blanchir sur le terrain d’une équipe de bas de tableau. Au classement, Courtételle reste 3e et revient à deux points de Langenthal qui défie la lanterne rouge Old Boys ce dimanche. Les Vadais demeurent plus que jamais en course pour disputer les finales de promotion alors qu’il reste trois journées à jouer. /mle