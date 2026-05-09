Record de participants au tournoi scolaire de football

La passion du football anime les écoliers jurassiens. Ils sont plus de 3'000 à participer cette année au tournoi scolaire dans le Jura, c’est un record. Alors que les niveaux secondaires ont disputé un tournoi interne avant une finale mercredi passé à Delémont, les classes primaires sont à pied d’œuvre ce samedi à Courtételle, Bassecourt et Courrendlin. Au total, 337 équipes sont inscrites, ce qui réjouit l’organisateur de la manifestation pour l’Office jurassien des sports Patrick Sylvestre : « Il y a un énorme engouement auprès des enfants au fil des années. Et ça ne fait que se confirmer », sourit l’ancien footballeur professionnel. « Dans toutes les écoles, c’est une journée qui est attendue avec beaucoup d’enthousiasme », affirme l’Ajoulot qui salue aussi le travail des clubs engagés lors de cette manifestation d’envergure qui draine des milliers de personnes au bord des terrains de football.

Cette année encore, Patrick Sylvestre constate une nette hausse du nombre de participantes. « C’est 40% des équipes qui sont des équipes féminines. Cela veut dire qu’on a grosso modo 1’300-1'400 filles qui jouent. (…) C’est vraiment très important et ça n’a fait que croître au fil des années. Déjà avant l’Euro féminin, on avait une constante augmentation des équipes féminines. On sent vraiment que cette tendance se confirme et certainement que l’Euro a encore poussé ce phénomène en avant. On le constate aussi dans les clubs », se réjouit Patrick Sylvestre. Ce dernier rappelle que les journées de sport scolaire sont aussi là pour mettre le pied à l’étrier de jeunes qui découvrent les pratiques proposées pour que ceux-ci trouvent peut-être leur voie sportive.