Record de participants au tournoi scolaire de football

Plus de 3'000 écoliers tapent dans le ballon dans le cadre du tournoi scolaire, un record ! ...
Record de participants au tournoi scolaire de football

Plus de 3'000 écoliers tapent dans le ballon dans le cadre du tournoi scolaire, un record ! Le nombre de filles est en nette augmentation.

C'est l'effervescence autour du ballon rond ce samedi à Courrendlin. C'est l'effervescence autour du ballon rond ce samedi à Courrendlin.

La passion du football anime les écoliers jurassiens. Ils sont plus de 3'000 à participer cette année au tournoi scolaire dans le Jura, c’est un record. Alors que les niveaux secondaires ont disputé un tournoi interne avant une finale mercredi passé à Delémont, les classes primaires sont à pied d’œuvre ce samedi à Courtételle, Bassecourt et Courrendlin. Au total, 337 équipes sont inscrites, ce qui réjouit l’organisateur de la manifestation pour l’Office jurassien des sports Patrick Sylvestre : « Il y a un énorme engouement auprès des enfants au fil des années. Et ça ne fait que se confirmer », sourit l’ancien footballeur professionnel. « Dans toutes les écoles, c’est une journée qui est attendue avec beaucoup d’enthousiasme », affirme l’Ajoulot qui salue aussi le travail des clubs engagés lors de cette manifestation d’envergure qui draine des milliers de personnes au bord des terrains de football.

Cette année encore, Patrick Sylvestre constate une nette hausse du nombre de participantes. « C’est 40% des équipes qui sont des équipes féminines. Cela veut dire qu’on a grosso modo 1’300-1'400 filles qui jouent. (…) C’est vraiment très important et ça n’a fait que croître au fil des années. Déjà avant l’Euro féminin, on avait une constante augmentation des équipes féminines. On sent vraiment que cette tendance se confirme et certainement que l’Euro a encore poussé ce phénomène en avant. On le constate aussi dans les clubs », se réjouit Patrick Sylvestre. Ce dernier rappelle que les journées de sport scolaire sont aussi là pour mettre le pied à l’étrier de jeunes qui découvrent les pratiques proposées pour que ceux-ci trouvent peut-être leur voie sportive.

Patrick Sylvestre : « On a grosso modo 1’300-1'400 filles qui jouent. »

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A l’école secondaire, une formule qui marche

Alors que cet événement se veut amical et convivial, des débordements avaient été constatés avec tristesse. Après des phénomènes de bagarres et de tensions entre les équipes d’écoles secondaires, l’Office jurassien des sports avait décidé de changer la formule du tournoi pour ces niveaux-là. Patrick Sylvestre précise que le Jura n’est pas un cas isolé. Pour la deuxième année consécutive, des tournois internes ont donc eu lieu dans les écoles secondaires jurassiennes pour départager les équipes. Le vainqueur de chaque tournoi s’est ensuite retrouvé mercredi passé à Delémont pour une finale jurassienne. « Cette formule fonctionne bien. On en est satisfaits », souligne l’employé de l’Office jurassien des sports qui estime que cette formule devrait perdurer. /mle


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