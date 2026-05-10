Les SRD ont fini par craquer

Malgré une belle débauche d’énergie et une grande solidarité, les SRD rentrent bredouille de leur déplacement dominical en banlieue zurichoise. Sur le gazon naturel du campus de Grasshopper, les footballeurs jurassiens ont perdu 2-0 contre la réserve des Sauterelles en 1re Ligue.

Les Alémaniques ont ouvert le score à l’heure de jeu avant de doubler la mise dans le temps additionnel, alors que les SRD s’étaient livrés. Au classement, Delémont reste sous la barre avec un point de retard sur Besa et trois sur Bassecourt. Les trois derniers matches du championnat seront irrespirables…





À la « Luli »

La patte de Lulzim Hushi était particulièrement reconnaissable ce dimanche. Tactiquement précis, très bien en place, les SR Delémont ont longtemps tenu tête à une formation zurichoise dominatrice. À l’aise techniquement, les jeunes de GC ont mis une pression intense en début de rencontre jusqu’à étouffer parfois les SRD. Leaders au classement avec un confortable matelas d’avance, les Sauterelles n’ont fait aucun cadeau et ont imposé une grosse intensité. Les Jurassiens ont toutefois fait le dos rond, portés par leurs sentinelles Florent Hushi et Adam Assmy qui se sont battues comme des beaux diables. Tant bien que mal, Delémont parvenait à s’en sortir sans concéder d’occasion nette jusqu’à la 23e minute de jeu et ce ballon dévié de Maël Zaugg. Quelques minutes plus tard, bien qu’en bonne position, un attaquant zurichois croisait trop sa frappe. Recroquevillés dans leur zone défensive, les « jaune et noir » peinaient à se projeter.





Coups durs

Les SRD ont donc avant tout défendu et l’ont bien fait. Malheureusement pour eux, ils perdaient un des piliers de leur système avec la sortie sur blessure de la sentinelle Florent Hushi peu avant le thé. Un fait de match dont le papa Lulzim se serait bien passé, sachant que Noha Sylvestre était par ailleurs suspendu ce dimanche. La physionomie du match n’a pas vraiment changé en deuxième période et Delémont a fini par craquer. Sur une séquence rondement menée, les jeunes Alémaniques ont transpercé la défense jurassienne par l’axe et ont pu tromper de près le portier delémontain. Les « Sports » ont tenté de réagir face aux excellents Zurichois. Les inspirations des jokers Fares Toumi et Sekouna Camara sont toutefois restées vaines. GC a enfoncé le clou dans le temps additionnel, alors que les Delémontains s’étaient découverts.

Face à l’urgence de points, la rencontre de ce dimanche a toutefois démontré que les SRD étaient capables de travailler à l’unisson. Et de la solidarité il en faudra au moment d’aborder le sprint final. Trois matches sont encore au programme : contre Muttenz, à Old Boys et contre Buochs. Vous avez dit tension ? /mle