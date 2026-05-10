Thierry Payet prend la porte

L’entraîneur français du FC Ajoie-Monterri a été démis de ses fonctions après la défaite 5-1 ...
Thierry Payet prend la porte

L’entraîneur français du FC Ajoie-Monterri a été démis de ses fonctions après la défaite 5-1 concédée samedi contre Kirchberg.

Thierry Payet ne dirigera plus le FC Ajoie-Monterri. (Photo : archives Georges Henz) Thierry Payet ne dirigera plus le FC Ajoie-Monterri. (Photo : archives Georges Henz)

Les temps sont durs au FC Ajoie-Monterri et son entraîneur en fait les frais. Thierry Payet a été limogé ce dimanche par les dirigeants du club ajoulot de 2e ligue interrégionale de football. « Un changement immédiat était nécessaire afin de provoquer une réaction dans ce sprint final à cinq matchs de la fin du championnat », déclarent le FCAM. L’équipe fanion pointe actuellement au 11e rang du classement, avec deux points d’avance sur le premier relégable Bülach. Depuis la reprise en mars, Ajoie-Monterri n’a gagné qu’un match et demeure en grand danger de relégation. « C’était le bon moment » pour changer, a déclaré à RFJ le président du club Jean-Baptiste Petignat. « Les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants. Ils sont même catastrophiques lors des deux dernières sorties », renchérit l’homme fort du club qui en appelle à présent à la prise de responsabilités des joueurs pour sauver le navire jurassien alors qu'il reste cinq rencontres à disputer. Thierry Payet avait déjà annoncé qu’il ne continuerait pas l’aventure à l’issue de la saison en cours. Il était arrivé au FC Cornol en 2015. Il restera le premier entraîneur de l’histoire de l’équipe première du FCAM.

L’identité du nouvel entraîneur n’est pas encore connue, selon Jean-Baptiste Petignat. Ce dernier affirme qu’une décision sera prise lundi ou mardi. Une solution interne pourrait être trouvée. Le président ajoulot laisse toutefois la porte ouverte à un entraîneur externe qui finirait la saison, puis enchaînerait avec la suivante. /mle

Thierry Payet avait entraîné le FC Cornol avant la fusion, comme ici contre... le FC Courgenay. (Photo : archives) Thierry Payet avait entraîné le FC Cornol avant la fusion, comme ici contre... le FC Courgenay. (Photo : archives)


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